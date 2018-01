Dcera Woodyho Allena znovu promluvila o zneužití. Kampaň MeToo zahltila tísňové linky

Někteří senioři by si mohli pohoršit? Jak bude řešit důchody nová vláda?

Rušení stravenek? Jíme za ně už 25 let. Čeká je elektronizace a možná i konec

Bývalý člen jednotek SS Gröning (96) neuspěl s žádostí o milost, musí nastoupit do vězení

Allen měl svou dceru zneužít před pětadvaceti lety, když jí bylo sedm let. Dylan nechápe, proč byla dlouhá léta "odvržená, považovaná za nevěrohodnou a ignorovaná". Obvinění její adoptivní matka Mia Farrowová zveřejnila už v roce 1992 v době, kdy se po 12 letech za dramatických okolností s Allenem rozcházeli.

Dylan údajně Allen sexuálně napadl téhož roku v domě Farrowové ve státě Connecticut. Hollywoodský filmař obvinění dlouhodobě odmítá, v minulosti ho vyšetřovala policie, ale obviněn nebyl, protože se žádný přečin neprokázal. Dnes jeho adoptivní dcera o jeho údajném chování poprvé promluvila v rozhovoru pro televizi CBS.

Po loňském propuknutí aféry s hollywoodským producentem Harveyem Weinsteinem se ve Spojených státech přihlásily jako oběti sexuálního násilí desítky, ba stovky žen. Kampaň zvaná MeToo vyvolala ale i kritiku a stížnosti na kriminalizaci vstřícného vztahu mužů k ženám a odsuzování jejich přirozené dvornosti.

Od Allena se v poslední době odvrátila řada herců, kteří s ním spolupracovali na jeho filmech. Americko-francouzský herec Timothée Chalamet tento týden oznámil, že odevzdá na fond obětí sexuálního zneužívání výplatu za roli v Allenově filmu A Rainy Day in New York (Deštivý den v New Yorku), jehož natáčení skončilo na podzim.

Nevídaný nápor zažívají v posledních měsících pracovníci amerických tísňových linek pomáhajících obětem sexuálního násilí. Poté, co získala celosvětový ohlas americká kampaň MeToo, registrují výrazný nárůst počtu volajících.

Například na tísňovou linku provozovanou společností Rape, Abuse & Incest National Network (RAINN) se v listopadu obrátilo o 25 procent lidí více než o rok dříve, v prosinci činil nárůst dokonce 30 procent. Vůbec největší americká tísňová linka svého druhu National Sexual Assault Hotline (NSAH) nestíhá odbavovat všechny volající a někteří musejí čekat až tři hodiny.

"Není to jen nárazová věc. Podobný příval můžeme očekávat i nadále," řekla Reuters manažerka NSAH Celia Gamboaová. Operátoři podle ní takřka permanentně hovoří s volajícími a přetížen je i online chat. Značná část volajících se odkazuje právě na kampaň MeToo.

Linka RAINN byla od té doby nucena k dosavadním 200 zaměstnancům přibrat dalších 40 a zapojuje do práce i více dobrovolníků. Podle jejího šéfa Scotta Berkowitze se tím podařilo odbourat čekací dobu, která se nepříjemně prodlužovala.