Wales má nový zákon: Nezletilci si nemohou dát propíchnout intimní místa

Wales je první zemí Spojeného království, která přistoupila k plošnému zákazu piercingu intimních míst lidí mladších 18 let, podobná omezení platí jen v některých obvodech Skotska a hlavního města Londýna, upozornil zpravodajský web BBC.

Majitelé salónů, ve kterých se piercing provádí, budou muset na základě nového zákona své zákazníky požádat, aby prokázali, že jsou starší osmnácti let. Pokud by propíchli jazyk, genitálie či bradavky nezletilým, mohli by dostat pokutu, jejíž výše není nijak omezena.

Potřebu zákona velšská vláda zdůvodnila tím, že těla mladých jsou stále ve vývinu, a riziko zdravotních komplikací je proto mnohem větší než u dospělých. Nezletilí podle ní mají také méně znalostí a zkušeností s hygienickou péčí o propíchnutá intimní místa.

Podle studie, která byla provedena v Anglii, kde je možné nadále provádět piercing bez věkového omezení, zdravotníci zaregistrovali komplikace po piercingu u třetiny všech lidí ve věku 16 až 24 let, kteří tuto zkrášlovací techniku podstoupili. Nejčastěji problémy hlásili ti, kteří si nechali propíchnout jazyk.