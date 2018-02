Korektnost dostala i agenta 007. Je James Bond sexista a rasista? +VIDEO

Zeman je můj prezident, prohlásil Horáček. Pak se pustil do Drahoše a prozradil, co měl udělat jinak

Virální video se záběry Jamese Bonda vzbuzuje otázku, zda je v době boje proti sexuálnímu obtěžování tato vytrvale se vracející filmová postava stále archetypem hrdiny. Píše o tom britský deník The Guardian.

List podotýká, že v sestřihu přitom chybějí ty nejvíce pobuřující scény, jako když se agent Jejího Veličenstva v podání Seana Conneryho snaží vymlátit přiznání ze sovětské agentky Taťány Romanovové v Srdečných pozdravech z Ruska z roku 1963.

zdroj: YouTube

Rané bondovky byly totiž považovány za problematické už dávno před vypuknutím kampaní #MeToo a Time’s Up, a nejen kvůli oslavě sexistického chování. Žít a nechat zemřít z roku 1973 by byl jeden z lepších snímků s agentem 007, kdyby nebylo lehce rasistických a neobratných narážek na speciální žánr černošských filmů pro černošské publikum, jenž se v USA objevil na začátku 70. let. I Dr. No má své sporné momenty, jako když Bond nařídí svému černošskému pomocníkovi Quarellovi, aby mu přinesl boty.

Producenti bondovek přisoudili agentovi 007 charakter zarytého surovce i v pozdějších epizodách. Když se šéfka britské tajné služby MI5 (Judi Denchová) poprvé setká s uhlazeným špionem v podání Pierce Brosnana ve Zlatém oku (1995), označí jej za "sexistického, misogynního dinosaura" a přežitek studené války.

Daniela Craiga v Casinu Royale (2006) nazve tupým nástrojem a vyhubuje mu za smrt agentky v podání Gemmy Artertonové v Quantum of Solace (2008). V mnoha ohledech je tak "M" protipólem nevychovanosti a brutality - charakterní, kritický ženský hlas. Teď, když se stal Bondovým šéfem muž (Ralph Fiennes), se smysl pro rovnováhu vytratil, konstatuje The Guardian.

Pro někoho může být těžce stravitelná skutečnost, že právě mnohé z nejtemnějších scén s 007 se řadí mezi ty nezapomenutelné. Na Bonda se nejlépe dívá, když je nejkrutější, nejdivočejší a - jako v Craigově případě - nejpomatenější. Roger Moore nebyl nikdy lepším Bondem, než když byl zlým strojem na zabíjení v Žít a nechat zemřít.