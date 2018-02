Sexuální obtěžování jsou i květiny a svíčky? Kampaň MeToo likviduje Valentýna

Zeman je můj prezident, prohlásil Horáček. Pak se pustil do Drahoše a prozradil, co měl udělat jinak

Počet Američanů, kteří přiznávají, že se zamilovali na pracovišti, se snižuje. Klesl na desetileté minimum - 36 procent, zjistil online průzkum firmy Harris Poll mezi zaměstnanci soukromého sektoru. O rok dříve přiznalo románek na pracovišti 41 procent dotázaných, což znamená statisticky významný pokles.

"Hnutí #MeToo je schopné zalít ledovou vodou každou jiskřičku a žhavý uhlík romantiky, který by se mohl mezi mužem a ženou rozhořet," řekla psychiatrička Carole Liebermanová, autorka knihy Bad Boys: Why We Love Them (Zlí hoši: Proč je milujeme).

Sňatkem končí 31 procent romantických vztahů na pracovišti. Vzhledem k obviněním ze sexuálních útoků vzneseným proti řadě prominentních mužů by zaměstnanci měli při flirtování postupovat rozumně a pomalu, uvedla Carrie Lukasová, autorka knihy The Politically Incorrect Guide to Women, Sex, and Feminism (Politicky nekorektní průvodce světem žen, sexu a feminismu).

"I tak bezpečná romantická gesta, jako jsou svíčky, přání, lichotky a květiny, mohou být interpretována jako agresivní a obtěžující," dodala Lukasová.