Jevany jen pro otrlé? Prý tu (nejen) straší...

Vypočítat všechny celebrity, ať rádoby nebo skutečné, by vydalo na samostatný článek. Jisté je, že jich není málo, kterým se právě v této oblasti stávaly věci nepříjemné až tragické. A znáte bohatou lidskou slovesnost, když se někde něco stane, spojují se s tím i události následné a fantazie pracuje.

Takovým typickým příkladem může být vesnička Aldašín, nacházející se kdysi v těsné blízkosti Jevan. Její vznik se datuje do druhé poloviny 14. století, ale dlouho se nehřála na výsluní - nejdřív prošla útrapami husitských bouří, aby jí zcela zpustošila vojska za třicetileté války. Přestože na sklonku 17. století se ji pokoušeli lidé obnovit, zbyl z ní jen kostel. A poté se začalo šuškat, že část Jevan stojí právě na místě aldašínského hřbitova a odtud pocházejí všechny nevysvětlitelné zvuky, průhledné postavy, záhadná světélka a podivné vytí, ač v okolí nebyli vlci nebo jen vzteklí psi. Ti nejspíš neměli v lásce dobu socialismu, která z Jevan částečně udělala běžné rekreační místo s rybníkem a nezbytným kioskem na břehu, protože v té době se o ničem neobvyklém nehovořilo. Místní si už však dávno zvykli na přítomnost hvězd a okolnosti z toho plynoucí.

Za I. republiky se Jevany těšily pověsti sídla pro lepší společnost; vedou se dohady, kdo to měl na svědomí. Je možné, že to byl architekt Josef Fanta, autor současné budovy pražského hlavního nádraží, který v Jevanech provozoval hostinec. Dost možná ale také stála za přílivem známých osobností autorka díla Její pastorkyňa, spisovatelka Gabriela Preissová (matka herce Viktora Preisse). Fanta ji totiž v Jevanech postavil vilu a ona potom vábila do vsi za Prahou své kolegy, a tak tu rostly honosné budovy jako pověstné houby po dešti. Preissová sama však prožila v Jevanech spíš smutné chvíle, zemřel tu její manžel a krátce po konci II. světové války i paní Gabriela. V obou případech šlo o rakovinu.

Vila poté přešla do majetku významného psychologa, profesora Vladimíra Vondráčka. Tvrdí se, že i za jeho smrtí byla rakovina, ostatně v posmrtně vydané knize Konec vzpomínání 1920 - 1945 se profesor zmiňuje výskytu negativních energií, zejména v jeho domě (kniha vyšla deset let po jeho smrti - 1988). Asi ji nečetl další majitel - hudební skladatel a bývalý člen druhdy známé skupiny Mefisto Karel Svoboda. Měl problémy se značnou vlhkostí sídla, což ale připisoval faktu, že Jevany jsou v kraji močálů, mokřin, lesů a rybníků. Jeho tragédie započala po dokončení velké rekonstrukce objektu - nejdřív mu zemřela manželka Hana, mezi přáteli známá jako Šiška, poté Karlova matka a tchyně. Pouhé čtyři roky a půl roku tu přebývala malá Klára, Svobodova dcera z druhého manželství s podstatně mladší Vendulou. A tragédie vyvrcholila 28. ledna 2007, kdy byl Karel nalezen ve svém sídle mrtev; podle oficiální policejní zprávy se sám zabil...

Patálie provázely i další celebritu Karla Gotta. Ten koupil dvakrát stejný dům, poprvé pro své rodiče, poté změnil dvakrát majitele a znovu se stal majetkem Zlatého slavíka. V roce 2005 stavbu odkoupil podnikatel Jan Moťovský a udělal z ní známý Gottland - muzeum našeho nejúspěšnějšího zpěváka. To se bohužel nedalo říci o expozici, navíc prokletí místa se podepsalo i na jeho tvůrci - tři roky po založení muzea zmizel tehdejší šéf Miss ČR Moťovský ve Francii a 4. srpna téhož roku byl prohlášen za mrtvého, ačkoliv se nikdy nenašel. Za další tři roky byl prý viděn v Karibiku...

Smrt málem dosáhla i na další známou osobnost - Kateřina Brožová v roce 2003 putovala přes Kostelec a Vyžlovku do svého sídla a na namrzlé silnici dostala smyk. Mercedes ML 500 byl na odpis (škoda 2 miliony korun), Kateřina karambol přečkala s prasklým druhým obratlem a zlomeným nosem. Že by i tady zasáhly negativní síly?

Zdaleka to nejsou všechny případy, nad kterými se stahují závoje záhad. Jako třeba nehoda zpěváka Daniela Hůlky, který sedm let po bouračce Brožové přepadl přes zábradlí balkonu v prvním patře jevanské vily, když chytal klíče k autu, které mu házel přítel. I on si odnesl poranění v podobě pochroumaného hrudníku a žeber. A dále? Do Jevan jezdil například Petr Muk do Svobodovy vily, najdeme tu podnikatele Kratochvíla, rodinu Heřmánkovu, některé další hvězdy se tu jen mihly (Bílá, Bartošová) - tušily snad, že by jim toto místo nepřineslo štěstí?