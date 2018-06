Jak správně rozbít vajíčko? Možná jste to celý život dělali špatně

Kdo se dostal do Evropy? Německem otřásá uprchlický skandál

Ať už se rozhodnete pro míchaná vejce či omeletu, je prvním krokem správně rozbít skořápku – a to může být těžší úkol, než se na první pohled zdá.

Také skořápku rozbíjíte o okraj misky, hrnečku či pánve? Pak vězte, že to podle odborníků na přípravu jídla děláte špatně. Ve skutečnosti existuje lepší způsob, jak rozbít vejce tak, aniž by vám do něj popadaly střípky ze skořápky. Všichni totiž dobře víme, že následné lovení kousků skořápky z pánve opravdu příjemné a jednoduché není.

Správný způsob, jak rozbít vejce, je "rozseknout" ho ostrým nožem. Podle expertů díky tomu zajistíte, že skořápka nebude vtlačena dovnitř jako v případě, když se vajíčka rozbíjejí o hranu mísy, která je výrazně silnější než ostří.

Výsledkem je, že se výrazně sníží pravděpodobnost, že se do vaší pánve spolu s vajíčkem dostane i kus skořápky. Odborníci tvrdí, že jedno přesné a silné ťuknutí nože do skořápky je vše, co potřebuje ke správnému rozbití vajíčka.