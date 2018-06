Jak se v létě ochladit? Žádné džusy, pivo ani čaj. A na tato jídla také zapomeňte, tvrdí odborníci

Kvalita nových bytů? Je to hrůza, říkají odborníci

Máte v poledne chuť na cheeseburger nebo na pizzu? Chyba. Když je horko, je třeba se vyhýbat potravinám s vysokým kalorickým obsahem a nízkou výživovou hodnotou, tedy těm nezdravým. Tvrdí to výživová poradkyně Sarah Chaignaudová a nutriční poradkyně Chloé Thomasová, které sestavily návod na to, co jíst v létě.

Tělo totiž musí vynakládat velké úsilí na to, aby je strávilo. A takové trávení zvyšuje teplotu organismu. Zrovna tak vám za veder neudělá dobře krvavý steak a víkendové grilování červeného masa s přáteli.

Takové konzumace je nejlépe se vyvarovat ze stejného důvodu jako u tučných potravin: jejich trávení zvyšuje teplotu organismu. Dejte si raději bílé maso nebo vepřové ražniči.

Pokud jde o příjem tekutin, vyvarujte se diuretických nápojů. Po nich chodíte častěji na toaletu a hrozí vám dehydratace. Abyste ve zdraví přežili vedra, vyvarujte se i pití čaje, kávy nebo piva. Pijte nejlépe jen vodu, která je bez rizika.

Dobrou pověst nemá ani cukr, a to především v létě. Cukry jsou zdrojem zbytečných kalorií, přispívají k dehydrataci a rovněž se obtížně tráví, a to může zvyšovat teplotu těla.

Vynechte tedy koláče, dorty, ale také sladké sycené nápoje a dokonce i ovocný džus. Nezapomeňte snížit spotřebu pečiva a brambor, které rovněž obsahují cukry.

Totéž platí o alkoholických nápojích. Ty dehydratují organismus. Chcete-li si přesto dát sklenku, dávejte přednost růžovému vínu, které hasí žízeň a o trochu více než jiné nápoje hydratuje.

Co tedy jíst? Zde je příklad lehké a vyvážené večeře: dejte si na úvod studenou španělskou polévku gazpacho a jako hlavní jídlo míchaný salát složený z rýže, rajčat, okurky či vajec. Na závěr jako dezert snězte přírodní jogurt nebo ovocný salát.

Přirozeně nejlepší volbou je zelenina. Dávejte zelenině přednost, protože je bohatá na vodu. Můžete tedy jíst syrovou zeleninu, jako jsou rajčata. hlávkový salát či okurky, nebo vařenou. Studené polévky jsou vynikající způsob, jak hydratovat organismus a přitom sníst hodně vitamínů.

Za dezert si zvolte míchané ovoce nebo kompot bohatý na vodu. Milovníci zmrzliny by měli dávat přednost sorbetům na bázi vody a čerstvého ovoce. Často se zapomíná na mléčné výrobky, které mohou být významným zdrojem hydratace. Čerstvé sýry a přírodní jogurty jsou tvořeny z 90 procent vodou, podobně jako ovoce.

Zřejmě je zbytečné připomínat, že je třeba pít a nečekat, až budete mít žízeň. Tělo ztrácí více vody pocením, proto je důležité vypít během dne až 2,5 litru.