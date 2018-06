Změna životního stylu? 10 tipů, jak zdravě "nakopnout" tělo i mysl

1. Dobrovolná volba

Změna životního stylu nebude fungovat, pokud je kýmkoli „nařízená“. Vyvolává to pocit nedobrovolnosti, a v jejím důsledku se jí každý bude chtít zbavit po svém. Reakcí pak bude zklamání, výčitky a demotivace. Naopak vlastní přesvědčení a touha měnit se k lepšímu je základním předpokladem k úspěchu. Člověk si musí uvědomit, co vlastně chce, co má být cílem a proč to bude dělat. Stále si připomínejte, že to není změna na chvíli, ale že se bude jednat o celkovou proměnu životního stylu, a těšte se na ni!

2. Motivace

Dopřejte si čas a zamyslete se nad tím, proč se do změny pouštíte. Co vám má konkrétně přinést, jak vás obohatí. Někdy mohou přijít chvíle, především v počátcích, kdy se budete pokroku bránit. Čím více důvodů si připomenete, tím více svou myšlenku podpoříte a vytrváte.

3. Plánujte

Žádný učený z nebe nespadl, a proto vstupujete-li právě do nové životní etapy, snažte se předejít vašim dosavadním stereotypům. Pokud jste se zatím snažili bez výsledku, jděte na to jednou provždy jinak. „Je velmi těžké najít sám tu správnou cestu. Abyste se vyvarovali běžných chyb jak ve stravování, tak v pohybových aktivitách, poohlédněte se po odborníkovi, který bude respektovat vaše individuální potřeby a povede vás tím správným směrem ke zdravému životnímu stylu a pomůže i s výběrem sportovních aktivit,” doporučuje Hana Borkovcová, výživová poradkyně programu Cambridge Weight Plan.

4. Zapomeňte na slovo „dieta“

Odborníci na zdravou výživu se shodují, že představa o dosažení trvale udržitelného váhového úbytku pomocí diety je naivní. Mysl ji vnímá negativně, není s ní ztotožněna a po jisté době má tendenci vracet se do starých kolejí. To bývá důvodem častého jojo efektu, tedy velmi rychlého nabrání původních kil zpátky. „Cestu vidím ve změně myšlení o svém zdraví, stejně jako ve využití komplexního výživového programu, který neupírá tělu žádné pro něj podstatné živiny, “ radí profesor MUDr. Vladimír Teplan, DrSc., nefrolog a odborný garant výživového programu Cambridge Weight Plan.

5. Dodržování správných porcí

Rozhodli jste se pro změnu a máte strach, že budete trpět hladem, nebo naopak jíst moc? Základem úspěchu je vyvážená strava, která uspokojí veškerou potřebu živin nutnou pro správné fungování organismu a zároveň i odbourávání tuků. Nechte si alespoň zpočátku poradit odborníkem, který vám sestaví jídelníček na míru a upřesní, jaké množství kterých potravin byste měli denně sníst. Postupně si správné porce zafixujete a budete mít vyhráno.

6. Evidence

Najděte si čas a začněte si zaznamenávat přesné informace o tom, kolik a čeho jíte a jak reaguje vaše tělo. Záznamy o potravinách i kalorických hodnotách umožní lépe se zorientovat v tom, co si dopřáváte. Snadno vyčtete chyby a můžete zareagovat. Pokud si nebudete vědět rady, vyhledejte výživového specialistu, který vás naučí orientovat se ve složení potravin i jejich energetické hodnotě.

7. Pozitivní mysl

Jste-li ve fázi, kdy jste po konzultaci s výživovým poradcem upozadili jisté druhy potravin, přestaňte na ně myslet. Obiloviny, pečivo, přílohy a sladkosti zkuste zcela ignorovat prostě proto, že vám neprospívají. Naopak se pozitivně zaměřujte na jídla, která jsou vašemu zdraví prospěšná. Zůstává jich stále hodně. Například vejce, zelenina, maso, ryby či mléčné výrobky. Aktivně si hledejte recepty i nové druhy jídel, které vám budou připadat chutné.

„Důležité je neztratit odhodlání ani ve chvíli, kdy tělo třeba zrovna stagnuje, a udržet si pozitivní mysl. Nefixujte se na čísla na váze, zkoušejte si např. menší oblečení, pozorujte, jak se cítíte právě teď. Během redukčního programu objevíte spoustu druhů potravin a naučíte se konzumovat i připravovat jídlo jinak, a v tom je velký benefit,” upozorňuje výživová poradkyně Hana Borkovcová.

8. Pohyb

Ke zdravému životnímu stylu aktivní pohyb neodmyslitelně patří. Pomáhá nejen získat lepší fyzickou kondici, ale zajistí také příval pozitivní energie, a vy se najednou i po psychické stránce budete cítit mnohem lépe. Přestože pohyb hraje v životě člověka velmi důležitou roli, ne všichni k němu mají automaticky pozitivní vztah. Dbejte na to, abyste si proto vybrali pohybovou aktivitu vhodnou ke způsobu vašeho hubnutí a s ohledem na váš dosavadní životní styl, věk, zaměstnání apod. Nemá smysl, jak se říká, „přepálit” start, a pak dlouhou dobu žít opět bez pohybu.

9. Odměna

Buďte si jisti, že zdravý životní styl je sám o sobě velkou odměnou a úlevou zároveň. Své pokroky ale upevňujte i tak a nepřestávejte se motivovat. Dříve jste se možná odměňovali jídlem. Teď je čas dopřát si jinou formu odměny. Zajděte si třeba do wellness centra, potěšte se novými sportovními pomůckami, něčím příjemným do bytu nebo třeba zajímavou knihou o životním stylu či pozitivním myšlení.

10. Práce s neúspěchem

V životě není nic dokonalé. Proto se psychicky nepranýřujte za to, že si občas dovolíte malý ústupek. Pokud výjimečně vynecháte denní cvičení nebo si na oslavě dáte kousek dortu, udělejte to dobrovolně a vědomě. Jen vy sami víte, kdy už polevujete dost a kdy jde jen o nevinné zpestření. V žádném případě si nic nevyčítejte. Místo výčitek se raději zamyslete se nad tím, jakou strategii zvolíte, abyste se takovému jednání příště vyhnuli