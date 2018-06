10 věcí, které bychom neměli dělat po jídle, protože škodí našemu tělu

I když si to neuvědomujeme, některé naše zvyky ničí efekt zdravé stravy. Můžeme si tak nechtě způsobit bolesti břicha či různé nemoci. Co bychom tedy neměli po konzumaci jídla dělat?

Konzumace ovoce

Po obědě nebo večeři často dostaneme chuť na sladké. Někdy odoláme a zdravější alternativu zvolíme ovoce. V konečném důsledku by ale bylo lepší, kdybychom si dali ten zákusek. Ovoce bychom měli konzumovat jen na lačný žaludek, protože na jeho trávení potřebujeme velké množství enzymů a zároveň trvá více času, než se fruktóza vstřebá do těla. Může to zapříčinit nevolnost, pálení žáhy a říhání. Navíc z ovoce získáme větší množství vitamínů a výživných látek, když ho jíme nalačno.

Konzumace sladkého

Dobrá, jíst sladké po jídle také není dobrý nápad. Nejnovější studie ukazují, že až 75% těch, kteří jedí sladké hned po jídle, má po 35 roce života problém s nadváhou.

Sprchování

Pokud půjdeme do sprchy hned po jídle, hrozí nám bolesti břicha. Proč? Protože za normálních okolností máme dobrý průtok krve, který zajistí normální trávení. Jenže při sprchování se průtok naší krve několikanásobně zvýší, což trávení zpomalí – a tak se může ozvat naše břicho.

Koření

Při trávení hraje důležitou roli kyslík. Pokud si dáme cigaretu těsně po jídle, snížíme tím jeho přísun, protože nikotin snižuje přísun kyslíku v těle. Tělo navíc začne absorbovat více karcinogenů než za běžných okolností. Kouření po jídle může zatížit náš organismus tak, jako kdybychom si zapálili deset cigaret za sebou.

Sport a procházka

Maminky nás poučovali, že bychom po jídle neměli plavat. A samozřejmě měly pravdu. Poruchy trávení či reflux může způsobit i pouhá procházka. Po jídle je tělo zaměřené na trávení, čili fyzická aktivita ho naruší, což způsobí stres a bolesti žaludku.

Řízení auta

Po jídle se velké množství krve přesunuje do zažívacího traktu, znamená to, že mozek jí má méně. To způsobuje, že je naše soustředění menší a my jsme ospalí. To ostatně můžeme cítit i v práci a ve škole po obědě. Právě kvůli tomuto procesu, bychom neměli řídit minimálně dvě hodiny po jídle.

Pití čaje

Pokud jste zvyklí pít po jídle čaj, měli byste to přehodnotit. Čaj totiž obsahuje kyselinu tříslovou, která snižuje absorpci železa. Pokud si dáme šálek čaje těsně po jídle, může to vést k anémii, slabosti, k zavřít či k chronické úzkosti.

Spánek

Jídlo těsně před spaním nám může způsobit nadýmání či nespavost. Navíc vědci přišli s teorií, že lidé, kteří nemají zažitý tento zvyk, se nemusí obávat mrtvice.

Čištění zubů

I když se vám to může zdát divné, i čištění zubů hned po jídle se považuje za špatný zvyk. Můžete si dokonce narušit sklovinu. Nestačí se nám totiž tvořit dostatečné množství slin, které pomáhají neutralizovat kyseliny. Pokud jste zvyklí si po jídle čistit zuby, počkejte alespoň půl hodiny.