Elektronické cigarety neškodí? Lidé o nich mají zkreslené představy

O osudu lidstva rozhodlo 30 vteřin. Stačila malá náhoda a nikdo z nás by tu teď nebyl

Podle studie, kterou v roce 2016 publikovalo Onassis Cardiac Surgery Center se více, než šest milionů kuřáků v EU podařilo odnaučit kouření právě díky elektronickým cigaretám. Dalších devět milionů projevilo schopnost alespoň zmírnit svou závislost na tabákových výrobcích tím, že přešli k elektronické alternativě. Německá studie z roku 2017 potvrdila, že 99 % všech uživatelů elektronických cigaret jsou současní, anebo bývalí uživatelé kuřáci.

Úspěšnost elektronických cigaret, které byly vyrobeny v roce 2003 v Číně, spočívá v jedné jejich klíčové vlastnosti, a to výrazně nižším poškozování zdraví jejich uživatelů ve srovnání s klasickými tabákovými výrobky. "Obvyklý kašel, jímž většina kuřáků trpí, zmizí během několika týdnů. Zároveň se zvyšuje imunita a klesá náchylnost k různým onemocněním, a tím pádem se zlepšuje i fyzická kondice kuřáků," vysvětluje profesor Bernd Mayer zabývající se toxikologií, ze Štýrského Hradce.

V srpnu 2015 publikovala zdravotnická agentura britské vlády Public Health England (PHE) průlomovou zprávu o elektronických cigaretách, z níž vyplývá, že jsou z 95 % méně škodlivé v porovnání s tabákovými výrobky. V další publikaci z roku 2018 shledala PHE, že je riziko rakoviny u uživatelů elektronických cigaret menší o 99,5 % ve srovnání s těmi, kteří kouří klasické tabákové výrobky.

Nicméně v Evropě panuje velmi špatná informovanost o jejich minimálním podílu na poškozování lidského zdraví. Německý průzkum z roku ě017 zjistil, že více než polovina populace věří, že jsou elektronické cigarety miminálně stejně zdraví škodlivé jako jejich tabákový protějšek. Podobná studie ve Velké Británii došla k podobným závěrům. A přitom by přechod k elektronickým cigaretám mohl výrazně pomoct dospělým kuřákům a jejich rodinám. Z tohoto důvodu také požadují ministerstva zdravotnictví a jiné orgány pro veřejné zdraví, aby se ve společnosti šířila osvěta o elektronických cigaretách.

Potřeba represivnějšího přístupu

Legislativa EU upravujících elektronické cigarety, která platí od roku 2016, se výrazným způsobem podílí jak na životě jejich prodejců, tak i spotřebitelů. Elektronické kuřivo je volně dostupné za splnění určitých zákonných podmínek. Navzdory tomu, že směrnice EU o tabákových výrobcích platí už dva roky, se neustále objevují politické požadavky na striktnější regulaci elektronických cigaret, která by spočívala například v uvalení spotřebních daní na ně.

Existují však i jiné politické hlasy. Například europoslankyně Dr. Renate Sommerová reprezentující Evropskou lidovou stranu a zasedající v Komisi pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin tvrdí, že regulace elektronických cigaret by neměla mít za následek jejich nižší spotřebu, ale naopak. Elektronické cigarety by podle doktorky Sommerové měly zůstat stále přijatelnou alternativou k tabákovým výrobkům. "Rozhodně bych si nepřála, abychom se dostali do fáze, kdy bude pro kuřáka výhodnější užívat tabák namísto elektronických cigaret," řekla europoslankyně Sommerová.