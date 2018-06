Prasečí válka? Vztahy USA-Kanada jsou na bodu mrazu, Trump oživil ducha minulosti

Kdo se dostal do Evropy? Německem otřásá uprchlický skandál

Co způsobí v letadle zapnutý mobil?

Vzájemné nepřátelství začalo ještě v roce 1812. Kanadští a následně i britští vojáci vtrhli do Washingtonu, kde spálili prezidentský Bílý dům. Spor pokračoval i poté, co obě strany začaly usilovat o své územní hranice. Konflikt zacházel do tak komické situace, že se začaly řešit stromy či prasata nacházející se na pohraničním území. Většina z těchto událostí má celkem zajímavá pojmenování - prasečí válka či fazolová válka.

O několik let později v roce 1859 otázka, komu patří prasata přerostla v seriózní váleční konflikt. Americká armáda se setkala v boji s kanadskou a britskou armádou, která na své straně měla obrovskou převahu. Válka, která následně dostala označení jako prasečí válka, skončila šťastně pro obě strany. Admirál britského královského námořnictví oznámil, že spor o prasata je komický a nestojí o nic. Obě země odstoupily.

Klid byl dočasný a další konflikt vypukl v době občanské války. Vojáci zadrželi několik kanadských konfederačních diplomatů na cestě do Britských ostrovů dodržujících neutrální pozici v americké občanské válce. Nakonec ale Lincoln, který nechtěl mít další konflikty se samotnou Británií, nařídil diplomaty pustit, čímž se vyhnul zbytečnému vojenskému střetu s britskou monarchií a Kanadou.

O šest let později získala Kanada nezávislost od Británie, avšak obavy z americké invaze zůstaly. Kanada mohla pouze spoléhat na britskou armádu, protože žádná oficiální kanadská armáda do roku 1899 neexistovala. Žádné záruky o tom, že se USA nebudou pokoušet anexovat Kanadu či některé pohraniční území nebyly. Administrativní bezpečí Kanady fungovalo pouze na základě slovní domluvy s Británií, že v případě invaze britská armáda bude hájit kanadské zájmy.

Po I. světové válce se význam a role USA ve světě posílil. Kanada začala seriózně uvažovat o možné agresi ze strany Spojených státu. USA mezitím v roce 1930 rozpracovali strategický plán války s Britským impériem (strategie War Plan Red), kam také patřila okupace Kanady. Strategie ovšem nezískala podporu ani od prezidenta ani od Kongresu USA, byla schválena pouze námořnictvím a válečným úřadem. V plánu se kromě okupace hovořilo o metodách chemické zbraně.

Existenci strategie War Plan Red odhalil kanadský novinář v roce 1974. V průběhu pováleční historie vlády obou států dodržovali silné diplomatické, ekonomické, politické a kulturní vazby. Kanada až dodnes zůstává jedním z hlavních partnerů USA. Jejích kulturní hranice jsou spojené v rámci jednoho jazyka a náboženství, rozděluje je pouze odlišný pohled na politiku.