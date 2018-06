Rakovinotvorný virus útočí, infekce hrozí každému. Jak se bránit? Zeptali jsme se profesora

Kdo se dostal do Evropy? Německem otřásá uprchlický skandál

Co způsobí v letadle zapnutý mobil?

Před časem se v médiích objevila informace, že infekce HPV je v současné době větší problém než HIV. Je tomu opravdu tak, nebo šlo o přehánění?

O přehánění rozhodně nejde. S lidským papilomavirem se setká až 80 % populace. Do souvislosti s infekcí HPV je celosvětově dáváno 5 % ze všech zhoubných nádorů. Nejzávažnějším ze všech je rakovina děložního čípku, která je zejména v rozvinutých zemích nejčastější příčinou úmrtí mladých žen na nádorové onemocnění.

V ČR je i přes velmi dobře organizovaný systém preventivních kontrol stále nepřiměřeně vysoký výskyt rakoviny děložního čípku. Důvodem je především nízká účast žen na preventivních kontrolách, ale i limity citlivosti v aktuálně používaných způsobech vyšetření.

Za jakých okolností HPV útočí na organismus?

Infekce se přenáší téměř výhradně při intimních aktivitách. Nejčastěji k přenosu dochází pohlavním stykem, ale pro přenos může být dostačující pouze intimní kontakt „kůže na kůži“, při kterém vzniknou mikroskopická traumata.

Virus prý může do organismus proniknout i přes neporušenou kůži...

Naštěstí nejde o správné tvrzení, pro rozvoj infekce jsou nutná drobná poranění kůže a sliznic. Nejčastěji vznikají taková poranění při intimním kontaktu.

Mohu HPV „chytit“ například v MHD, bazénu či na veřejném WC?

Přenos nepohlavní cestou – kontaminovaným prádlem, prsty apod. je zcela raritní a je způsobený výjimečným hygienickým excesem. Dotazované způsoby přenosu proto nejsou prakticky považovány za možné.

Existuje proti nákaze papilomavirem prevence?

Proti závažným nemocem způsobeným lidským papilomavirem existují dvě úrovně prevence – očkování a preventivní prohlídky. Očkování zajišťuje tvorbu protilátek proti nejzávažnějším a nejagresivnějším typům viru a zabraňuje tak vniknutí infekce do těla. Gynekologické preventivní prohlídky pak dokáží zjistit přednádorové změny, které virus způsobuje a které lze léčit ještě, než se změní ve zhoubný nádor.

Záludnost přednádorových změn i časných stadií rakoviny děložního čípku spočívá v absenci jakýchkoliv potíží nebo příznaků a jejich zjištění je možné jen odborným vyšetřením.

Jak dlouho vydrží ochrana poskytnutá vakcínou?

Data od pacientů zařazených do výzkumu očkování dokládají minimálně 10-letou ochranu bez změny účinnosti. S vysokou přesností lze předpokládat, že ochrana bude mnohonásobně delší a bude trvat desítky let, možná celoživotně. Sledování očkovaných žen z období výzkumu vakcín navíc dále pokračuje a případné podání posilující dávky bude v případě potřeby známé dostatečně dlouho dopředu i pro české pacienty, pro které byly vakcíny dostupné až několik let po dokončení výzkumu.

Někteří lidé se očkování bojí kvůli vedlejším účinkům. Je vakcína proti HPV bezpečná?

Vakcíny proti HPV díky moderní konstrukci i znalostem a zkušenostem z vývoje jiných, starších vakcín představují jedny z nejbezpečnějších očkovacích preparátů s minimem nežádoucích účinků. Mediální obraz však díky neomezeným možnostem publikovat na internetu jakékoliv informace a díky hlasitému projevu tzv. odmítačů očkování vyvolává mylnou představu o nebezpečnosti. Jde však o nesprávné informace, které ve svém důsledku velmi škodí a snižují procento očkovaných dívek i chlapců.

Jak se provádí vyšetření, kterým lze u žen virus HPV odhalit?

Rakovina děložního čípku je unikátní v tom, že jsou známá předrakovinová stádia onemocnění. Ta lze odhalit během gynekologického vyšetření a adekvátně léčit. Standardním postupem je odběr cytologického stěru, který odhalí změny buněk vzniklé v důsledku infekce. Nově ověřeným postupem s ještě vyšší přesností, který potvrdila i česká studie LIBUŠE, je provedení testu na přítomnost HPV.

Jak cytologický stěr, tak i test na HPV se provádí stěrem z děložního čípku a při abnormálním výsledku jsou ženy dále vyšetřeny opticky pomocí tzv. kolposkopie. Při průkazu závažných přednádorových změn nebo počínajícího zhoubného bujení je nutné přistoupit k provedení malého chirurgického zákroku, který se nazývá konizace děložního čípku.

Je virus HPV hrozbou také pro muže?

Onemocnění způsobená HPV u mužů jsou mnohem méně častá, proto jsou také preventivní snahy cíleny především na ženy, kde virus způsobuje nejvíce nemocí. Kromě rakoviny děložního čípku způsobuje u žen HPV také některé případy rakoviny pochvy, zevních rodidel, řitního svěrače a část nádorů hlavy a krku. U mužů se HPV podílí na rakovině řitního svěrače, která ve vysoké míře postihuje homosexuální muže, a některých případů rakoviny hlavy a krku.

Jak se nákaza HPV léčí?

Samotnou HPV infekci léčit neumíme. Jakmile se dostane do těla, je na imunitním systému, zda infekci eliminuje nebo bude infekce dále postupovat až do rozvoje rakoviny. To je důvodem, proč je velký důraz kladen na očkování dávek a chlapců, kteří ještě nezahájili pohlavní život. Léčba je zaměřená na projevy HPV infekce – tedy přednádorové změny a rakovinu a většinou spočívá v chirurgickém ošetření nálezu.

Jaká je úspěšnost léčby. Nehrozí relaps?

Úspěšnost léčby klesá se závažností nálezu. Zatímco přednádorové změny mají velmi malé riziko návratu, u zhoubných nádorů je i při dokonalé léčbě vždy riziko, že onemocnění v budoucnosti propukne. Obrovským problém našich žen, zejména pak žen nad 50 let, je, že nenavštěvují gynekologické kontroly.

Asi polovina českých žen v této věkové kategorii dokonce nebyla na gynekologii od doby, kdy naposledy porodily. Takové pacientky obvykle přicházejí s pokročilou rakovinou děložního čípku s malou nadějí na vyléčení. Přitom by stačilo, aby změny byly včas zachyceny ve stádiu předrakovinového procesu a rakovině by se dalo zcela předejít.