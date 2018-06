Zaháníte v létě žízeň vodou s citronem? Na naše tělo působí jinak, než se říká, varují experti

Kdo se dostal do Evropy? Německem otřásá uprchlický skandál

Citrónová voda získala pověst jako mimořádný nápoj. Někteří odbojníci říkají, že když ráno vypijete vodu s citronem podpoříte tak své trávení, vyrovnáte hladinu pH těla a detoxikuje tělo zevnitř. Jiní tvrdí, že zesvětluje pokožku a posiluje imunitní systém. A mnoho optimistů se domnívá, že citronová vodní pomáhá při hubnutí. Je to ale pravda? Na to se s pomocí odborníků pokouší odpovědět server Woman's Health.

Po osmi hodinách spánku je sklenka vody s plátkem citronu skvělý a nízkokalorický způsob, jak začít ráno, uvádí dietetik Wesley Delbridge. Poukazuje třeba na to, že jeden plátek citronu obsahuje asi dvě kalorie. Poukazuje na to, že většina lidí nepije dostatek vody, takže pokud se jim podaří do těla víc vody dostat (s nebo bez plátku citronu), obvykle pocítí pozitivní změny vody – budou mít méně často zácpy, jejich kůže bude napjatější a mohou také ztratit na váze.

Dehydratace také může zpomalit rychlost metabolismu, přínos citronové vody souvisí především s tím, že ji lidé používají k nahrazení limonád nebo ovocných šťáv a džusů. Dehydratace může také zpomalit funkci mozku. Citronová voda ale není kouzelná, upozorňuje Delbridge. Zatím podle něj neexistují žádné studie, které by podporovaly teorii o tom, že pití citronové vody má velký přínos pro naše tělo a že pomáhá při hubnutí.

Citron dokonce neobsahuje ani tolik vitamínu C, jak si někteří myslí. Ženy by měly denně přijmout asi 75 miligramů vitamínu C. Citronová šťáva z jednoho citronu obsahuje přibližně 1 miligram. Totéž platí pro citronové flavonoidy, antioxidanty, které podle výzkumů pomáhají v boji proti rakovině, říká nutrniční expert Jonathan Valdez. Říká, že sklenice citrónové vody neobsahuje ani 1% jejich doporučené denní dávky.

Samozřejmě pokud chcete odvyknout kalorickým nápojům, které jsou zbytečně přeslazené, citrónová voda je jistě tou správnou volbou. Dejte si však pozor na množství. Pokud jí vypijete velké množství, můžete pociťovat pálení v žaludku, případně pálení žáhy. Rovněž může podráždit zubní sklovinu a dásně.

Tvrzení, že citronová voda detoxikuje tělo a svou kyselostí nějak změní pH v krvi, jsou mylná, dodává Delbridge. Játra a ledviny regulují odstranění toxinů z vašeho těla, plíce, ledviny, krev a kosti pracují společně, aby udržely dokonalé pH vašeho těla. Jinak řečeno - potraviny, které jíte, vaše pH vůbec nezmění.

Citronová voda tedy není detoxikační nápoj na hubnutí, jak to někteří prezentují. další mýtus, při kterém stačí jen zapojit zdravý rozum. Pokud vám voda s citronem chutná, klidně si do vaší ranní sklenice s vodou přidejte několik plátků citronu. Ale neočekávejte zázraky.