Migrační vlna se spustila už na sklonku středověku. Měla ale opačný směr

V době mezi 16. a 18. stoletím lidská mobilita v mezích Středomoří byla velmi intenzivní. V této době se migrace vyvíjela zcela opačným směrem než dnes. Evropané se kvůli náboženskému pronásledování aktivně stěhovali do Afriky a Blízkého východu. Tento trend se zvýšil v 19. století, kdy se chudí rolníci začali masově stěhovat ze Španělska, Malty, Itálie a Francie do severní Afriky.

Hlavními důvody masové migrace bylo náboženské a politické pronásledování, Evropa nebyla totiž vždy demokratická a svobodná. Nejdramatičtějším případem náboženského uprchlictví bylo vyhnání Židů a muslimů ze Španělska v roce 1492. Židé se přesunuli do Řecka, některých italských oblastí, Afriky a Blízkého východu. V průběhu historie důvody stěhování lidí z Evropy jinam se měnily.

Lidé z Evropy se častěji stěhovali do Osmanské říše, která mohla přistěhovalcům nabídnout nové příležitosti. Istanbul a severní Afrika zažívaly dobu své prosperity, zatímco v Evropě vládla válka a náboženské pronásledování.

Evropané v Osmanské říši mohli získat prestižní pozice například v armádě nebo ve státním řízení. Nejslavnějším příběhem je příklad Roxolany, která se stala manželkou Sultána Suleymana Velkolepého, čímž obdržela titul haseki sultán. Původně křesťanská otrokářka se narodila na Ukrajině ve městě Rohatyn. Kvůli obchodování s otroky se dostala do sultánského harému, kde se do ní zamiloval panovník. V průběhu svého manželství Roxolana projevovala aktivní zájem o vnější politiku Osmanské říše.

Tato migrace ze severu na jih pokračovala až do 20. století, kdy tento proces začal směrovat opačným směrem. Opačné stěhování do Evropy začalo posílením strategického, politického a ekonomického významu severu, a to díky velkým evropským koloniím mimo samotnou Evropu. Evropa se najednou stala důležitým mezinárodním hráčem, tento význam neztratila ani dodnes.