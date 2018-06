Kdo je ve skutečnosti psychopat? Poznáte ho podle těchto náznaků

Kdo se dostal do Evropy? Německem otřásá uprchlický skandál

Plaga se chce inspirovat anglosaským školstvím, maturita by sloužila by jako vstupenka na VŠ

Lidé, které je možné označit za psychopaty, jsou skvělými herci. Vědí, jak se mají chovat a jak se mají tvářit, aby splynuly se společností a mohli jí dobře proplouvat. Dokážou vypadat a chovat se normálně, upřímně či důvěryhodně. A i když uklouznou, dokážou to vysvětlit nebo od toho okolí rozptýlit.

Jejich velmi důležitou schopností je lhaní. Psycholožka Tatia Lee provedla studii, kdy učila skupinu lidí lhát. Přibližně polovina z nich projevovala znaky psychopatie. A ti se dokázali ve lhaní zlepšit velmi rychle. Podle serveru Independent se psychopati naučili lhát během dvou lekcí mnohem více než ostatní za tu samou dobu.

Psychopati se dokážou tvářit zcela nevinně a mladě, budit v lidech pocit, že jsou nezkušení a potřebují ochranu. Někdy se stane, že odporují vlastním slovům. Řeknou jednu věc a podruhé ji vyvrátí. Podobné chování můžou ukazovat i vůči lidem. Pokud jim přijdou lidé zajímaví, dokážou se tvářit velmi přátelsky, to se může obrátit, když zájem ztratí.

Každý psychopat je schopný vyzařovat pocity jistoty a dominance, obvykle se je učí sledováním okolí. Nestydí se mluvit o věcech, které by ostatní raději tajili. A téměř nespí. Svoje emoce prožívají jinak než ostatní. Někdy mohou být necitliví, jindy se mohou rozzuřit a zcela uklidnit během minuty.

Ačkoliv některé emoce cítí, obvykle jinak než ostatní lidé. A mají problém cizí emoce pochopit. Psycholog Rober Hare ve své knize Wihout Conscience popisuje rozhovor s psychopatem. Když se ho ptal, jak by se cítil, kdyby na něho někdo mířil zbraní, psychopat nepochopil otázku a spíše popisoval, co by dělal. Pocity strachu jsou jim cizí.

Je překvapivé, že psychopati mají špatně vyvinutý smysl pro čich. Podle výzkumníků z Macquarie University v Austrálii mají lidé se sklony k psychopatii problémy rozpoznat různé pachy, vědci však neví, proč přesně tomu tak je. Sami psychopati však cítit obvykle nejsou, protože se často pečlivě myjí a jsou schopní se několikrát za den převléci.

Psychopati slouží také jako dobrý charakter pro knihu, film či seriál. Obrazem psychopata byl Hannibal Lecter, ať už se jednalo o knihy, filmy či seriál. I Dexter ze stejnojmenného seriálu patří mezi psychopaty. Sherlock Holmes je však něčím jiným.

Psychopata si lidé mohou splést se sociopatem. Sociopaté jsou produktem svého okolí, zatímco psychopati se takto již narodí. V kultuře na to upozornil Sherlock v britském seriálu slovy: "Nejsem psychopat. Jsem vysoce funkční sociopat. Vyhledej si to."

Je tedy možné, že se každý den pohybujete v přítomnosti psychopata. Většinou se však nemusíte bát, protože většina z nich se spíše soustředí na to, aby splynuli se společností a využívají svých schopností k věcem, které nejsou přímo nebezpečné.