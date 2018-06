Zkáza Titanicu: Kdo jsou lidé, kteří katastrofu přežili?

William Carter

William Certen nebo Billy měl 11 let, když vstoupil na parník. Jeho rodina cestovala v první třídě a patřila do nejbohatších cestujících. Každý z rodiny včetně dětí měl na lodi sluhu. I když byli Carterovi bohatí, stále museli projít stejným neštěstím jako všichni ostatní.

Po srážce s ledovcem celá rodina se dostala do záchranného člunu. Jelikož Billymu bylo 11, s matkou a se sestrami jít nemohl. Údajně jeho matka paní Carterová zamaskovala Billyho jako dívku, aby mohl s nimi uprchnout a přežit tragédii.

Robert Douglas Spedden

Chlápek, kterém v momentě tragédie bylo 6 let se po této události stal slavným. Jeho matka pak napsala knihu o tom, co se stalo na Titanicu a věnovala ji svému synovi. Protože byl Robert malý, matka a chůva mu řekli, že jdou na „výlet za hvězdami“. Spedden během záchranné cesty usnul a svědkem samotné tragédie Titanicu nebyl.

Madeleine Violet Mellinger

Violet a její matka se na záchranný člun dostaly poměrně snadno. Violet ovšem celý život vzpomínala na ostatní cestující a jejich zoufalé křiky v ledové vodě. Později Violet hovořila o tom, že tragédie na Titanicu byla pro ni šokem na celý život. Holčička totiž měla neuvěřitelné štěstí, že se na rozdíl od ostatních zachránila.

Millvina Dean

Millvina byla nejmladší cestující na celé lodi – měla jen dva měsíce. Ona a její rodina byly na cestě do USA, kam šly hledat svůj tak zvaný americký sen. Rodina patřila do třetí třídy, kde cestovali nejchudší lidé. I když si Millvina tragédii nepamatuje, je na tomto seznamu z důležitých důvodů. Byla posledním člověkem, který zemřel poté, co přežil katastrofu Titanicu. Millvina zemřela v roce 2009, ve věku 97 let.

Vrak Titanicu na dně oceánu | foto: Wikipedia

Jako každé velké tragédii Titanicu se dostala velká publicita. Londýnská cestovní kancelář Blue Marble Private nabízí zájemcům cestu k vraku Titaniku. První výprava proběhla v květnu roku 2018 a byla plně obsazená. Výprava podle plánu musí trvat osm dnů. K cíli turisty dopraví miniponorka, přičemž na průzkum vraku budou mít tři dny.