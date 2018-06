Za dobré vysvědčení peníze? Dávat dětem odměnu není tak dobré, jak si asi myslíte

Hodnocení toho, jestli je vysvědčení dobré nebo špatné, je velice subjektivní. Pro někoho je dvojka obrovské zklamání, pro druhého je trojka velký úspěch. Stejně tak je odlišné i chování rodičů – někteří vsázejí na pozitivní motivaci a slibují dětem odměnu, jiní naopak vyhrožují, že trestem za špatné známky bude hromada zákazů.

Odborníci se obecně shodují, že řešit známky v poslední den školy, je chyba. Pravdou je, že vysvědčení by pro rodiče nemělo být velkým překvapením – měli by se totiž o studijní výsledky svých potomků zajímat průběžně. Pokud je rodič na konci školního roku hodnocením svého dítěte překvapen, je to známka toho, že je něco špatně. Ne nadarmo se říká, že známky na vysvědčení jsou také indikátorem výchovy rodičů.

Psychologové rozhodně nedoporučují fyzické tresty a bití dětí. Tvrdé zákazy jsou většinou také k ničemu – obzvláště, když rodiče nejsou důslední a pravidelně nekontrolují, jestli je dítě opravdu dodržuje. Navíc trestem dospělí dětem školu často ještě více znechutí. Naopak většinou se doporučuje dát dítěti nějakou odměnu. Rodina si například může zajít na zmrzlinu, nebo do ZOO.

Jenže i pozitivní motivace může být v některých případech špatná, varují experti v článku zveřejněném na serveru Psychology Today. A nejde jen o odměnu za vysvědčení. Rodiče například často přesvědčují dítě, aby snědlo večeři. Výměnou za to pak dostanou nějakou sladkost. Jiní za dobré výsledky ve škole nabízejí peníze. Ne vždy tím docílí toho, co chtěli.

„Ve všech těchto případech používáte klasickou techniku v psychologii nazývanou operantní podmiňování. Logika této techniky je intuitivní – pokud jedince za určité chování odměníte, je pravděpodobnější, že bude opakováno. Tato technika se používá na psy, krysy a dokonce i děti. A funguje opravdu dobře,“ vysvětluje psycholožka Vanessa LoBueová.

Má to ale háček. „Tento typ odměňování způsobuje, je jednotlivec očekává odměnu výměnou za určité chování. Nebezpečí je, že pokud přestanete odměňovat chování, existuje velká šance, že zmizí. Dalším potenciálním nebezpečím je, že pokud to používáte na své děti, mohli by v případě, že je o něco požádáte, reagovat slovy „co mi to za to dáš“ nebo „co z toho budu mít“,“ varuje expertka.

Výzkumy naznačují, že poskytování fyzických odměn, které psychologové označují jako vnější motivaci, podrývá rozvoj jakýchkoli vnitřních motivací. „Jinými slovy, pokud jsou děti odměněny za to, že se ve škole dobře učí, jejich motivace k učení může být založena jen na obdržení odměny a nikoli na přirozeném ocenění získaných znalostí,“ tvrdí LoBueová.

Na druhou stranu to ale neznamená, že děti neměly být nikdy odměňovány. „Odměny by měly být používány strategicky. Pokud se pokoušíte naučit děti něco důležitého a chcete, aby si tuto dovednost nesly sebou celé roky, odměny jsou pravděpodobně špatný nápad. Naopak odměňovat za známky nebo úspěchy ve škole je dobré,“ vysvětluje psycholožka.

Jinak řečeno – pokud dětem slibujete, že když sní brokolici, budou si moci dát zákusek, učíte něco, co může z dlouhodobého hlediska způsobit problémy s jídelními návyky. V krajním případě mohou takové zvyky vést k obezitě a dalším zdravotním problémům.

A jak je to v případě školy? „Ve školství podle vědců existují vnitřní motivace související s tím, co se označuje jako učební cíle - nebo-li motivace učit se kvůli učení, zatímco vnější motivace je spojena s výkonnostními cíli, nebo-li učení ve snaze o dobré hodnocení nebo známky – tedy v podstatě za jakousi odměnu. Dávat dětem odměny za to, že si ve škole vedou dobře, posiluje extrémní motivaci k učení, ale brzdí to nadšení pro samotnou hodnotu vzdělání,“ dodává psycholožka.

Odměna se podle ní hodí u těch druhů práce, které vyžadují trochu větší úsilí. „Například není tak špatné poskytnout nějaký druh peněžní odměny za větší práce – umytí auta, uklizení garáže a tak podobně. Ale za menší úkoly, u kterých očekáváte, že je vaše děti budou dělat každý den, jako třeba stlaní postele nebo mytí špinavého nádobí, by se vám poskytování odměny mohlo vymstít. Je důležité využívat odměny strategicky,“ dodává LoBueová.