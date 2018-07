Jak si prodloužit život o dva roky? Tahle nenáročná aktivita se zdravím udělá zázraky

Přelomový objev? Lékaři asi zjistili, co vyvolává Alzheimerovu chorobu. Má to v těle skoro každý z nás

Dlouhodobá studie, do které se zapojilo 3 635 osob, ukázala, že ti, kteří si vychutnávají čtení - konkrétně více než 3,5 hodiny týdně - žijí v průměru o dva roky déle než nečtenáři. Zdá se, že to má co do činění se zlepšováním kognitivních schopností spíše než s jakýmkoli jiným souvisejícím faktorem, včetně věku, pohlaví, vzdělání, rasy, zdraví, bohatství, rodinného stavu a depresivních tendencí, uvádí server IFL Science.

Během 12leté studie výzkumný tým vedený Avnim Bavishim z Fakulty veřejného zdraví Yale University rozdělil zkoumané osoby do tří skupin: ti, kteří vůbec nečetli, ti, kteří četli 3,5 hodiny týdně nebo méně, a ti, kteří četli více než 3,5 hodiny týdně.

Dokonce i lidé z druhé skupiny, tedy příležitostní knihomolové, měli o 17% menší pravděpodobnost, že zemřou během sledovaného období, než ti, kteří nečtou. Je ale dobré poznamenat, že tento účinek může být spojen pouze s knihami a nikoli s jinými formami čtecího materiálu – nepočítají se tedy například časopisy nebo noviny.

„Četba knih má výrazně vyšší účinky než čtení novin nebo časopisů," konstatují autoři ve své studii. „Tato zjištění naznačují, že výhody čtení knih zahrnují také delší život,“ uvádějí. „Čtení knih spouští dva kognitivní procesy, které by mohly vytvořit výhodu pro přežití," dodal tým. „Za prvé, podporuje hluboké čtení - proces, který povzbuzuje čtenáře, aby vytvářeli spojení s jinými částmi materiálu a světem kolem sebe. Za druhé, knihy mohou podporovat empatii, sociální vnímání a emoční inteligenci, což jsou kognitivní procesy, které mohou vést k delšímu životu,“ uvádí studie.

Zdá se, že složitá a propletená povaha mnoha knih nemůže být v současnosti nahrazena jakýmkoli jiným typem textových informací. Nicméně to neznamená, že knihy jsou jediným způsobem, jak zapojit váš mozek do komplikovaných a poutavých situaci, které jej budou pozitivně ovlivňovat.

Další víceleté studie v průběhu let ukázaly, že počítačové hry jsou také vynikajícími způsoby, jak zvýšit schopnost inteligence a učení, což přináší další výhody v životě. Přesto se zdá, že v tomto okamžiku vládnou knihy. Spisovatel Stephen King jednou řekl, že „knihy jsou jedinečně přenosná magie" a zdá se, že měl pravdu, dodává server.