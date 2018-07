Důchodci budou trpět? Lidé budou žít do sta let, ve stáří se ale utrápí, tvrdí odborníci

Aktualizováno 13:34 — Autor: -tak / EuroZprávy.cz

Praha - Stárnutí populace je jeden z nejaktuálnějších demografických trendů na světě. Lidská populace kromě toho stabilně roste, to ale nemá žádný vliv na stárnutí. Pokud se zlepší zdravotnické a sociální podmínky, lidé budou žít do sta let. Bude-li takový život šťastný, nikdo neví.