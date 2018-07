Zohavená těla, vykuchané mozky... Jak změnil šokující nález tajné místnosti svět?

— Autor: -lka / EuroZprávy.cz

New Haven - Tajné místnosti se neukrývají jen ve filmech nebo nacistických stavbách. Na jednu takovou narazili před třiceti lety studenti Yaleovy univerzity. To, co v ní našli, ale šokovalo celý svět.