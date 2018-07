Co jste nevěděli o těhotenství? Tato fascinujících fakta vám neprozradí ani lékaři

Chcete jít letos do důchodu? Musíte splňovat tyto podmínky

Běžné těhotenství podle tabulek trvá těhotenství zhruba 9 měsíců, resp. 38 týdnů. Nebo pokud chcete 266 dní. Ve skutečnosti se ale samozřejmě počet dnů u každé ženy liší. Možná jste neslyšeli o ženě jménem Beulah Hunter, jejíž těhotenství trvalo přesně 375 dní. Plod se u ní vyvíjel pomaleji než obvykle a těhotenství proto trvalo déle než rok. Narodilo se jí zcela zdravé děvčátko. Případ byl zaznamenán v roce 1945.

Během druhé poloviny těhotenství miminko už vylučuje moč a to i více než litr denně. Část z něho dokonce vypije.

Děti umí plakat ještě dokud jsou v bříšku. Tato schopnost se objevuje ve 3. trimestru a je to jen běžná reakce na vibrace a zvuky, které miminko slyší. Na ultrazvuku dnes už uvidíte i to, jak vraští obočí, nos, jak zvedá obočí a také to, jak rychle dýchá.

Otisky prstů byste děťátku mohli odebrat už během 10. až 19. týdne, kdy se mu na prstíky vytvářejí. Jakmile jsou vytvořeny, už se během života nezmění.

Už v břiše se u miminka tvoříte chutě. Dokáže identifikovat chuť a vůni, protože živiny jsou propojeny. Procházejí plodovou vodu a vytvářejí budoucí chuťové preference.

V 3. trimestru produkuje placenta každý den více a více estrogenu. Ten podporuje prokrvení, přenáší živiny a pomáhá při správném vývoji miminka. V životě ženy se nejvíce estrogenu produkuje právě v tomto období. Pokud ho je příliš mnoho, může vyvolat nevolnost. Je zodpovědný například i za růst prsou.

Při těhotenství se ženská děloha zvětší téměř 500-násobně. Do normální podoby se vrátí přibližně 2 měsíce po porodu. Při normálním stavu, tedy tehdy, když není žena těhotná, má děloha zhruba velikost broskve. Před porodem má velikost poloviny vodního melounu.

Během těhotenství se nezvětšuje jen břicho, prsa či děloha. Mění se i velikost nohy. Je to způsobeno hromaděním přebytečné vody v nohách, hormonálními změnami a v důsledku toho, že žena trochu přibrala.