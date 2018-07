Varování pro dívky a ženy: Věděly jste, že make-up může trvale poškodit zdraví?

Chcete jít letos do důchodu? Musíte splňovat tyto podmínky

Padesátiletá Shirley Potterová si chtěla vyrazit ven spolu se svými dcerami. Koupila si nové oblečení a po dlouhých letech se nalíčila. Jenže druhý den se objevily problémy. Její manžel si nejprve všiml, že má opuchlé a zarudlé oči. Později se dostavila i ukrutná bolest.

Žena proto zašla k doktorovi, ale ten jí opakovaně tvrdil, že je zdravá. Ona ale měla pocit, že se jí zhoršuje zrak. „Po měsících bolestí jsem jeden den v našem obchodním centru přepadla přes český kočárek. Opravdu jsem ho neviděla a můj manžel mi řekl, že musím na další kontrolu,“ popisuje Shirley.

Teprve po několika měsících oftalmolog určil správnou diagnózu - Shirley měla infekci v obou očích. „Lékař se mě přímo zeptal, jestli jsem použila starý make-up. Řekla jsem, že jsem se při rodinné příležitosti nalíčila make-upem, který mám už dvacet let," cituje Shirley deník The Sun. Do té doby přitom prý netušila, že i make-up má datum spotřeby. „Jako někdo, kdo make-up nenosí pravidelně, mě nic takového vůbec nenapadlo,“ dodala. I proto apeluje na další ženy, aby si dávaly pozor a neskončily jako ona.

Potterová přišla téměř úplně o zrak a byla právně prohlášena za slepou. Brzy přijde o řidičský průkaz a v průběhu následujících třech letech přestane vidět úplně. Její případ však není ojedinělý. Australanka Theresa Lynchová téměř oslepla po tom, co si více než deset let nesmyla řasenku. Ta se jí zapustila až pod víčka.