Má cenu někomu odpouštět? Vědci se zaměřili na nezajímavý lidský proces, tohle ale nečekali

— Autor: -lka / EuroZprávy.cz

Odpuštění je motorem ekonomiky. Ukazuje to studie italské Katolické univerzity Svatého srdce, při níž byli vězni, narkomani a děti žijící ve válečných zónách podrobeni sérii testů. Láska a porozumění mohou změnit mnohé. Zdá se to být gestem, které nic nestojí, které není ničím podmíněno, ale i když hovoříme o odpuštění, máme co do činění s ekonomikou.