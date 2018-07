Dovolená v Egyptě bez střevních potíží: Jak vyzrát na nechvalně proslulou faraonovu pomstu?

Přelomový objev? Lékaři asi zjistili, co vyvolává Alzheimerovu chorobu. Má to v těle skoro každý z nás

Faraonova pomsta je reakcí našeho trávícího ústrojí na jiné druhy bakterií, s nimiž se v našem prostředí nesetkáváme, a které přežívají právě pouze v zemích, jako je Egypt. Nicméně byly zaznamenány i případy výskytu faraona v Turecku. Pravděpodobnost, že jí na dovolené dostanete, je poměrně velká, a to i proto, že ne všichni z vás vědí, jak jí účinně předcházet. Jednou z tradičních chyb, kterou dělají čeští rekreanti, je že užívají české léky proti zažívajícím potížím. Egyptské bakterie nacházející se v jídle a pití jsou ale proti nim velmi odolné, a tudíž je jejich použití stejné, jako kdybyste si vzali lentilku, či Tic Tac.

Z tohoto důvodu doporučujeme českým turistům si ihned po příletu zakoupit egyptské léky proti průjmu. Mezi ty, které jsou nejlepším receptem na boj s faraonem, či dokonce jeho prevenci, patří Anital, Drotazide, Diax a Streptoquin. Jejich cena se pohybuje okolo pěti egyptských liber a k dostání jsou běžně i na hotelové recepci. Vzhledem k tomu, že egyptské lékárny často turisty šidí, je mnohdy lepší využít služeb hotelu, případně se poradit s delegátem, který by měl být v tomto směru informován. Egyptské léky si rozhodně neváhejte vzít s sebou při návratu domů, protože některé zažívající potíže se mohou projevit, až později.

Očkování, probiotika a střídmost

Další z možností prevence faraonovy pomsty je také očkování, a to proti choleře. Postoupit by jej měli zejména ti, co jsou na zažívací potíže obecně náchylní, a u nichž může mít setkání s egyptskými bakteriemi komplikovanější průběh. Účinky vakcinace jsou tak silné, že by měli pacienta na dlouhou dobu ochránit před běžnými průjmy, včetně faraonovy pomsty. Očkování neprobíhá injekční formou, nýbrž vypitím nápoje, a jeho cena činí 1400,-Kč. Další z možností prevence faraona je také užívání probiotik, které jsou volně dostupné v lékárnách jako doplněk stravy.

Kromě očkování, užívání správných medikamentů a probiotik by turisté také neměli podlehnout nenasytnosti v souvislosti s velkým množstvím jídla v hotelové restauraci. Tohoto varování by si měli všimnout zrovna ti, kteří si zakoupili zájezd All inclusive, a kteří snadno podlehnou lákadlům ve formě neomezené konzumace různých typů jídel a nápojů.

Opatrnost se však doporučuje i při pití vody. Zatímco u nás se neostýcháme pít studenou vodu z kohoutku, případně si jí stáčet do lahví, tak v Egyptě se něčeho takového vyvarujte. Ač se vám to může jevit jako zvláštní, tak i samotné užívání vody z kohoutku při čištění zubů může mít za následek faraona. Proti i na vyplachování používejte vodu balenou. Obezřetní buďte i během sprchování a v bazénu, neboť i nepatrný doušek může znamenat několik dní strávených běháním na toaletu.