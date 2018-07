Pracovat do 100 let? Minimální důchodový věk se brzy prodlouží

— Autor: -tak / EuroZprávy.cz

Londýn - Odchod do důchodu je, čím dal tím větším luxusem pro lidí v západních státech. Se stárnutím populace světová ekonomika bude potřebovat víc ekonomicky aktivních jedinců a je pravděpodobné, že se minimální věk odchodu do důchodu prodlouží. Někteří jedinci odchod do důchodu ani neplánují.