Co se děje v myčce nádobí po zavření dveří? Muž dal dovnitř kameru a nestačil se divit

Většina lidí ví, že v pračce je buben, který se točí a prádlo v něm za použití prášku a aviváže pořádně vypere. Méně už je ale známo fungování myčky na nádobí, z části proto, že na rozdíl od praček nemá prosklená dvířka, z části proto, že sestava několika trysek uvnitř nenapomáhá představě, jak celé mytí probíhá.

Ve skutečnosti to ale není vůbec žádná věda. Trysky, které bývají většinou umístěny nahoře, vespod myšky a uprostřed, prakticky po celou dobu mytí střídavě nebo všechny naráz omývají nádobí proudem horké vody s příměsí speciálního saponátu. Místy je proud vody intenzivní, jindy líný, a někdy se neděje vůbec nic.

Co se děje v myčce nádobí během cyklu? (42:09) | zdroj: YouTube

Jak to funguje v praxi se rozhodl přesvědčit uživatel, který na internet nahrává především záznamy praček při praní prádla. K tomu ale myčka nemá daleko, a tak pořídil záznam celé 45minutové sekvence mytí. Sami se tak můžete přesvědčit, že myčka nádobí není žádná věda a uvnitř neprobíhá nic záhadného.

Není bez zajímavosti, že si někteří lidé si myslí, že se myčka, podobně jako pračka prádla, naplní celá vodou. To je v zásadě nemožné, myčku totiž lze kdykoliv během mycího cyklu otevřít a pokud by byla plná vody, vytopila by s trochou štěstí jen kuchyni.