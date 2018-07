Jak vznikají alkoholici? Vědci našli překvapivou odpověď

Mezi spotřebou alkoholických nápojů a reklamou na ně existuje přímá souvislost. Špatný vliv reklamy na nezletilce prokázala americká studie. Pokud se chlapec dívá například na reklamu na pivo, která se objeví při fotbalové zápasu, vede ho to k tomu, aby nejen dával přednost značkám, které viděl v televizi, ale také k tomu, aby pil více.

Výzkum vedl profesor Timothy Naimi z americké Bostonské univerzity a publikován byl na stránkách Journal od Studies on Alcohol and Drugs. Sledováno bylo více než 1000 mladých lidí ve věku od třinácti do dvaceti let z různých částí Spojených států.

Mladí lidé, kteří se nedívali na reklamu s alkoholickými nápoji, uváděli, že se napijí v průměru čtrnáctkrát za měsíc. Tento počet vzrostl na 33 drinků za měsíc u těch, kteří sledovali reklamy na alkohol vysílané při televizních pořadech. Zaznamenáno bylo dokonce i několik případů, kdy mladí lidé zkonzumovali za měsíc 200 drinků. Byli to právě ti, kteří sledovali programy, kde se hojně objevoval tento typ reklamy.

Obrázek je ucelenější, jestliže přihlédneme k tomu, že podle další studie preadolescenti ve věku jedenáct až čtrnáct let mohou ve Spojených státech vidět dvě až čtyři reklamy na alkoholické nápoje denně.

Podle zprávy GfK Roper Youth z loňského roku se ale také ukázalo, že na tendenci mladých lidí popíjet alkohol mají rodiče jednasedmdesátkrát větší vliv než reklama. Dvě třetiny nezletilců ve věku od deseti do osmnácti let uváděly rodiče jako ty, kdo ovlivňují jejich rozhodnutí, zda budou pít alkohol, či nikoli. Za rodiči následují přátelé, sourozenci a další členové rodiny.

"Jedním z ponaučení pro celou naši společnost je to, že teď máme jen minimální kontrolu nad televizní reklamou na alkoholické nápoje a že tato kontrola je založena pouze na vlastní regulaci. Myslím si, že je potřeba tu kontrolu zpřísnit," říká podle italských médií profesor Naimi.

Podle amerických zákonů mají výrobci alkoholických nápojů vlastní předpisy a jejich porušení se netrestá pokutami. V Itálii zákon o vlastní regulaci v televizi stanoví, že reklama nesmí ukazovat nezletilce, jak se oddávají popíjení alkoholu. Od 16:00 do 19:00 se televize musí vyhnout reklamě na alkoholické nápoje, zejména pak na ty, které mají vysoký obsah alkoholu.