Nejnenáviděnější lidé v Británii: Policisté měli při procesu s vrahy z močálů slzy na krajíčku

6. května 1966 byli Brady a Hindleyová po 15denním soudním líčení odsouzeni k doživotnímu vězení. Obvinění padla z vraždy desetileté Lesley Ann Downeyové v roce 1964 a sedmnáctiletého Edwarda Evans v roce 1965. Bradymu byla ještě připsána vražda dvanáctiletého Johna Kilbride, při níž Hindleyová vystupovala jako spolupachatelka. Downová a Kilbride uškrtili, zatímco Evanse usmrtili také pomocí sekery. Případu se dostalo zvýšené pozornosti poté, co v soudní síni zazněla nahrávka, v níž teprve desetiletá Lesley Ann Downeyová prosila o život. I policisté s dlouhodobou praxí neměli k slzám daleko.

V roce 1987 se Brady a Hindleyová přiznali ještě ke dvěma vraždám - šestnáctileté Pauline Readové a dvanáctiletého Keitha Bennetta. Při následném hledání těl v močálech Saddleworth se nakonec skutečně podařilo najít ostatky zmizelé Pauline Readové. Keith Bennett však nebyl nikdy nalezen. Prokurátor se tehdy rozhodl, že vyšetřování obou případů proběhne v utajení, bez sdělování podrobností veřejnosti a médiím.

Co motivovalo Hindleyovou a Bradyho k vraždám?

Mury Hindelyová se narodila v Crumpsallu, předměstí Manchesteru, v roce 1942. Jejím otcem byl stavební pracovník, který jí podle informací měl v dětství týrat. Hindleyová, která opustila školu v 15 letech, začala pracovat v malé chemické továrně, kde se sblížila s Bradym, který zde pracoval jako obchodník, který už měl menší záznamy v trestním rejstříku. Oba se vyznačovali fascinací v tvorbě francouzského spisovatele Markýze de Sadeho a nacismu, což Hindelyovou dovedlo k tomu, že si obarvila vlasy na blond, aby vypadala jako příslušnice árijské rasy.

Až do setkání s Bradym byla Hindleyová vykreslována jako zcela normální plachá dívka se zájmem o katolickou víru, k níž se obrátila kvůli pocitům viny z dětství, kdy podle svých pocitů mohla zamezit tragické smrti svého blízkého přítele. Podle informací milovala děti i zvířata lidé si jí chválili jako dobrou chůvu. Chovala se také jako každá druhá dospívající dívka. Po setkání s Bradym dokonce svěřila svému deníku, že se těší na svatbu s ním. Poté, co se z Bradyho a Hinleyové stali milenci, byla ochotná udělat vše, po ní bude požadováno.

První obětí se stala v červenci 1963 zmiňovaná Pauline Readová, kterou Hinleyová osobně znala, a kterou vlákala do močálů pod záminkou hledání ztracené rukavice. Tam pak byla zavražděná a zároveň i pohřbená. V říjnu téhož roku si pár sériových vrahů vyhlédnul dvanáctiletého Johna Kilbrida. Toho Brady nejprve neúspěšně podřezal, a pak následně uškrtil. Do automobilu ho vlákal pod záminkou svezení vzhledem k temnému a mlhavému počasí.

Vraždy by oběma milencům pravděpodobně procházely, kdyby se do nich nepokusili zapojit další lidi, mezi nimiž byl i Myřin švagr David Smith, což nakonec vedlo k jejich dopadení. Smith přivolal policisty poté, co se sám stal svědkem vraždy Edwarda Evanse. Se svojí manželkou Maureen, sestrou Hindleyové, se ozbrojeni šroubováky a nožem vydali k nejbližší telefonní budce a vyrozuměli policii. Bradymu byla v roce 1983, když už byl ve výkonu trestu, diagnostikována schizofrenie, na základě čehož jej odvezli do psychiatrického zařízení se zvýšenou ostrahou. Hindleyová zemřela 15. listopadu 2002 na zápal plic ve věku 60 let a Brady 15. května 2017 ve věku 79 let. Jak paradoxní, že oba zemřeli 15. den v měsíci?.