Jsou ženy mrchy a hodní kluci je nezajímají? Vědci se na to podívali a mají špatné zprávy

Ženy od přírody milují špatné muže, zdají se jim atraktivní a přitahují je. Psycholožka Patricie Delahaieová tvrdí, že zatímco některé ženy to berou jako hru a rádi s s lidmi pohrávají, další v tom vidí jen výzvu, kterou chtějí překonat. Pak mohou poslat daného chlapa k vodě.

Existují ale takové ženy, které se prostě jen spálí, protože ty hodné muže neumí rozeznat. Jak potom ale poznáme špatného muže? Podle psycholožky Patricie Delahaieové jsou rozdíly někdy velmi jemné. V některých situacích není možné dopředu odhadnout, kdo vám ukradne srdce, aby si z něho pak udělal steak.

Některé vlastnosti však nevzbuzují žádné pochybnosti: špatný muž vám způsobí trápení. Podle Patricie Delahaieové to lze poznat velice snadno. Muž, který se tváří odmítavě, vás může zcela vykolejit. Snažíme se jej svádět v podobě jakési hry či výzvy. Chceme jej pokořit či dokonce způsobit, aby se zamiloval, zatímco často jde o muže, který odmítá trvalý vztah.

Žena přijme výzvu a hraje stejně významnou roli jako muž, kterého svádí. "Se mnou to bude jiné, neví, co chce, ale já mu to ukážu," myslí si žena. Přesvědčujeme samy sebe, že milostný vztah bude fungovat, zatímco je předem ztracen.

Je to to samé, jako snažit se donutit zelináře, aby pěstoval banány. Když žena usiluje o to, aby muže získala, má sklon zaměňovat úspěch za lásku. Vztah se mění v soupeření, kde se každý stává atletem vysoké úrovně, a ten, kdo má nejméně co ztratit, vždy vítězí.

V jiných případech bývá konec vztahu pomalejší. Vztah začíná být toxický, aniž by si to muž nebo žena skutečně uvědomovali. Psycholožka Mariela Michelenová vysvětluje tyto mechanismy ve své knížce Nemilované ženy. Analyzuje zde, jak jsou některé ženy schopné podřídit se přáním muže, aby vztah neskončil.

Jinak řečeno, tyto ženy se mění pozvolna v kohosi jiného a vytýkají svému partnerovi, že je zlomyslný. Když tyto ženy odmítají od muže odejít a souhlasí s tím, že budou žít s přelétavcem, nechtějí si přiznat, že v sobě nosí prázdnotu, i když za to platí. Také zamilovaný muž se může změnit ve strašně špatného muže, aniž by si toho byl sám vědom.

Jak se před špatnými muži chránit?

Pravidlo číslo jedna: když vám muž řekne, že nechce vztah, znamená to, že ho skutečně nechce! Nesnažte se analyzovat jeho osobnost. Ano, možná v dětství trpěl. Ano, patrně prožil nešťastnou lásku, a proto chová k ženám nedůvěru. Ale to není váš problém!

Pravidlo číslo dvě: buďte k sobě poctivá. Spíše než abyste si říkala, že narážíte jen na samé špatné muže, ptejte se, proč je tomu tak. Není to spíše proto, že nemáte chuť se angažovat? Analyzujte své potřeby: jaký stupeň blízkosti potřebujete, co od vztahu očekáváte.

Pravidlo číslo tři: hovořte o tom. Najednou se ocitáte v pasti, jako muška v pavoučí síti, a čím více se snažíte vyprostit, tím více se past kolem vás svírá. Nemůžete s tím nic dělat? Nastal okamžik, aby vám někdo pomohl. Začněte o tom mluvit se svými blízkými. Pohled zvenčí vám může pomoci najít východisko.