Přibíráte a nevíte proč? Odborníci upozornili na skrytý problém, o kterém skoro nikdo neví

Dvě sklenky vína. Přesně tolik stačí, aby ženy nabraly pětinu běžného denního přísunu kalorií. Většina lidí netuší, že právě takové množství obsahuje 370 kalorií. Odborníci varují, že i když si to lidé neuvědomují, za pomoci alkoholu vstřebávají látky, které přispívají k obezitě. Nyní chtějí britští úředníci tuto informaci uvést na lahve, kde by byla pro všechny dobře viditelná.

Podle navrženého zákona mají mít označení všechny nápoje podávané v hospodách, restauracích, barech, ale i obchodech. Kromě údajů o množství alkoholu by měl být zdůrazněn právě i počet kalorií. Profesorka Fiona Simová, předsedkyně Královského společenství pro veřejné zdraví, říká, že trend v nalévání větších sklenic alkoholu ničí snahy o kontrolu obezity.

"Dospělí, kteří pijí, přijímají přibližně deset procent kalorií denně právě z alkoholu. S tím jak se za poslední dekádu zvětšoval objem sklenic v barech, se zvětšil i náš přísun skrytých kalorií," varovala Simová pro British Medical Journal.

Podle ní se v dotazníku ukázalo, že čtyři pětiny dotázaných o skrytých kaloriích skutečně neměli ani ponětí. Podle současného zákona se nutriční údaje píší k potravinám, ovšem pro nápoje, které obsahují více, než 1,2 procenta alkoholu tento zákon neplatí.

"Je nemožné ignorovat selhávání v boji s obezitou. Každý den vidíme, jakou cenu si to vybírá na lidech a společnosti," dodala profesorka. Označování, už dokonce v některých společnostech vyrábějících nápoje začalo. Například v USA jsou tyto informace povinné a brzy by se tak mohlo stát i v Irsku, které by se tak stalo první evropskou zemí, kde by podobná věc fungovala.

"Musíme počkat na další důkazy, abychom mohli pochopit, jaký bude mít označování vliv na konzumaci alkoholu. Není nejmenší důvod, proč se na kalorie z nápojů dívat jinak, než na ty obsažené v jídle," zakončila Simová.