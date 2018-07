Jak ochladit byt nebo dům bez klimatizace? Většina Čechů dělá zásadní chybu

Největší a nejčastější chybou, kterou lidé dělají, je větrání. Mnoho lidí má pocit, že když udělá v horkém letním dnu průvan, nebo jen otevře okno, že mu poté bude doma lépe. Pravdou je, že právě tím docílí přesného opaku.

Většina bytů a domů má dnes totiž kvalitní izolaci a plastová okna. Tyto prvky ale nemají za cíl pouze udržovat v domě teplo přes zimu, fungují i naopak v létě. V domě či bytě udržují snesitelnou teplotu. Proto otevření okna během parného dne je to nejhorší, co se dá udělat. Tím se totiž vzduch z místností vyžene ven a namísto nich je zaplaví horký a nedýchatelný vzduch zvenčí.

Vhodné je proto větrat především brzo ráno nebo v noci, kdy jsou teploty mnohem příjemnější. Za určitých okolností také funguje průvan, ale pouze v případě, kdy vyženete vzduch z chladnější místnosti do té teplejší. Pokud máte všude stejnou teplotu, jen si do bytu zbytečně pustíte další nálož horkého vzduchu.

Je také dobré myslet na to, že nejvíce tepla se do bytů dostává skrze sluneční paprsky, tedy okny. Proto je důležité mít kvalitní zastínění. To většina lidí řeší tak, že zatáhne žaluzie nebo záclony. Ani to ale není samospásné.

Pořád se totiž do vašeho bytu dostává sluneční světlo, které ohřívá vzduch uvnitř. V tu chvíli vytváříte za závěsem poměrně silný radiátor, který opět vzduch v místnosti pouze zahřívá. Efektivní metodou je proto odstínit slunečný paprsky zvenčí. K tomu mohou pomoci například předokenní rolety, venkovní žaluzie, pergoly, markýzy apod.

Užitečné jsou rovněž protisluneční fólie, které se lepí na okna, nebo speciální nátěry na dům, které sluneční svit odráží. Ty lze ale doporučit zejména v případě, že se chystáte rekonstruovat. V opačném případě se většině lidí náklady spojené s touto revitalizací příliš nevyplatí.

Přesto mají majitelé rodinných domů i jinou možnost, jak minimalizovat sluneční svit. Stačí jej odstínit, například pomocí stromů. To se ostatně naučili zejména obyvatelé jižních států, a proto nejsou výjimkou ulice lemované statnými stromy. Neslouží ani tak na okrasu, jako k tomuto praktickému účelu.

Co se místností samotných týče, pomoci mohou i ventilátory. Pokud je ovšem pustíte na prázdno, stane se pouze to, že horký vzduch rozvíří po bytě, ale neochladí ho. Efektivnější je, když před zapnutý větrák postavíte například platovou láhev se zmrzlou vodou z mrazáku. Tím zajistíte, že se vířený vzduch aspoň trochu ochladí.

Rozhodně se také během horkých dní vyvarujte vaření či pečení, obě tyto činnosti totiž pouze vytvářejí další horký vzduch, který se z místností dostává jen velmi těžko. A pokud jsou vedra opravdu nesnesitelná a teploty překračují hranici 35 stupňů, pomáhá dát na pár desítek minut oblečení do mrazáku a poté se do něj obléknout. To ale nedoporučujeme osobám s oslabenou imunitou a malým dětem. Být nachlazený uprostřed léta také není zrovna nic příjemného.