Kam se poděl David Copperfield a proč zmizel nejslavnější mág světa z televize?

"Snažím se při své práci vycházet z toho, o čem lidé opravdu sní. Určitě to není o vytahování králíků z klobouku. Na lidi zapůsobí, když zhmotníte jejich vlastní sny, o nichž se domnívají, že jsou neuskutečnitelné," říká o sobě s oblibou Copperfield. Jeden z nejlépe placených umělců připravuje svá vystoupení s největší pečlivostí, o čemž se měli možnost přesvědčit i čeští diváci. Triky vymýšlí sám, na technické přípravě jeho show se ale podílí tým několika desítek lidí.

Principy Copperfieldových triků či optických hříček jsou odborníkům vesměs známy, mág jim však dokáže vtisknout novou, lákavější podobu. Nepřekonatelný je i v komunikaci s diváky, které vtahuje do děje. Největší proslulost Copperfieldovi přinesly asi triky s mizením předmětů, a to ne ledajakých - zmizet nechal letadlo, vagon Orient-Expressu či Sochu svobody. Prošel také Velkou čínskou zdí, dal se rozřezat pilou či se "prolétl" nad Grand Canyonem.

Potomek ruských emigrantů, vlastním jménem David Seth Kotkin, se narodil 16. září 1956 v městečku Metuchen v americkém státě New Jersey. Od deseti let začal vystupovat, nejprve jako Davino - malý kouzelník, na narozeninových oslavách svých kamarádů. Ve dvanácti se stal nejmladším členem Asociace amerických kouzelníků. O čtyři roky později už Copperfield učil kouzelnictví na univerzitě v New Yorku. "Byl jsem strašně nervózní," vzpomínal na své začátky.

Se jménem po slavném hrdinovi Dickensova románu vystupoval poprvé v chicagském muzikálu The Magic Man. Do širšího povědomí jej v polovině 70. let dostala televizní show na stanici CBS a pak jeho netradiční kousky v přímém televizním přenosu. Králíčci byli Copperfieldovi malí, nechal tedy napoprvé zmizet Ferrari. Útěk z Alcatrazu, pro vězně dost nemožný, nebyl pro něj žádný problém. A s dalšími kousky přicházely další úspěchy.

Kouzelník, jehož roční výdělky v roce 2015 podle časopisu Forbes dosáhly 63 milionů dolarů, získal za svoji práci řadu ocenění. Má 21 televizních cen Emmy, francouzská vláda jej jmenovala rytířem Řádu umění a literatury, jako první iluzionista v historii se pyšní hvězdou na proslulém hollywoodském chodníku slávy. Pro Copperfielda je ale největším úspěchem Project Magic, rehabilitační program pro tělesně postižené, realizovaný ve více než 30 zemích světa.

Život i kariéru iluzionisty před časem zkomplikovala nepříjemná aféra. Jistá Lacey Carrollová, modelka, servírka a někdejší účastnice soutěže Miss Washington, jej obvinila, že ji v roce 2007 vylákal na svůj ostrov na Bahamách a tam ji znásilnil. Federální bezpečnostní služba a žalobci kauzu vyšetřovali, počátkem roku 2010 pak trestní stíhání uzavřeli a obvinění nevznesli. Copperfield ústy svých právníků obvinění nazval "naprostým a pouhým vyděračstvím".

Vlastník ojedinělé sbírky 80.000 předmětů mapujících dějiny kouzelnictví žije od roku 2006 s francouzskou modelkou Chloe Gosselinovou, s níž má šestiletou dceru Sky. Mediálně propíraný vztah měl v 90. letech s německou topmodelkou Claudií Schifferovou.

V posledních letech by se mohlo zdát, že se po mágovi a jeho tricích slehla zem. Opak je ale pravdou, dodnes vyprodává vystoupení po celé Americe, nejvíce ale předvádí své kouzelnické dovednosti v kolébce magie Las Vegas. Setkat se s ním v Evropě je nyní prakticky nemožné a pro televizní stanice už proto není takovým lákadlem, jako dříve.