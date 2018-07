Biblické tajemství odhaleno: Co skrývá tajemné číslo 666?

Černý scénář: Evropa se hroutí, lidé končí na ulici. Co by se stalo, kdyby padlo euro?

Zatímco v satanismu je číslo 666 považováno za číselné označení satana nebo ďábla, v biblickém světě poukazuje na šelmu neboli antikrista. Podle některých jde o římského císaře Nera, jiní za ním vidí například Hadriana. Skutečný význam čísla ale dlouho zůstával záhadou.

Vídeňský historik Taeuber se 18. verš 13. kapitoly zjevení, v němž se píše: "A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest," pokusil rozluštit.

Při svém bádání vyšel z principu středověkých hádanek, kdy lze každé písmeno řecké abecedy nahradit číselným vyjádřením. Alfa kupříkladu symbolizuje číslo 1, beta číslo 2, gamma číslo 3, a například sigma číslo 200.

Na základě těchto přiřazení vyvinula doktorantka informatiky Diana Altmanová počítačový program, který umožňuje vypočítat numerickou hodnotu všech jmen, které existovaly na území Malé Asie. Databázi vytvořila pomocí lexikonu řeckých jmen.

Taeuber poté v programu, který byl vyvinut za tímto jediným účelem, zjistil, že pod číslem 666 by se měl skrývat římský císař Marcus Ulpius Traianus, který vládl v letech 98 až 117 n.l. Správný výsledek dává jeho jméno psané řecky jako Oylpios, tedy 70 + 400 + 30 + 80 + 10 + 70 + 6 = 666.

Je-li biblickou šelmou skutečně Traianus je záhadou a i přes relativně logické vysvětlení rakouského historika nelze s určitostí říci, že právě tento císař s velmi dobrou pověstí je skutečně oním biblickým antikristem.