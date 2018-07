Sovětské tanky v ulicích Prahy. Proč americká armáda za války neosvobodila celé Česko?

Plzeňané ovšem na své osvobození jen pasivně nečekali, už 5. května ráno obsadily ozbrojené jednotky odbojářů a české policie všechny důležité objekty ve městě. Proti nim přitom stálo 7500 mužů wehrmachtu, na rozdíl od povstalců zkušených a hlavně dobře vyzbrojených vojáků. Díky intenzivnímu vyjednávání se ale nově ustaveného Revolučního národního výboru (RNV) - až na výjimky - podařilo zabránit krveprolití. I tak stále hrozilo nebezpečí, například od zbraní SS rozmístěných v okolí.

První tank v ulicích města nesl jméno westernové Calamity Jane a patřil k 16. obrněné divizi, čerstvé jednotce, jež se do bojů v Evropě zapojila teprve v dubnu 1945. Během dne pak dorazili do Plzně jak příslušníci 97. pěší divize, tak vojáci slavné 2. pěší divize zvané Indian Head. Američané dorazili do města osvobozeného "silami vnitřního odporu", jak se píše i v kronice pátého armádního sboru USA, přesto ale byl jejich příjezd důležitý.

Už zprávy o blížící se americké armádě snížily bojechtivost německé posádky a vojáci v olivových uniformách s typickými přilbami na hlavách se dokázali rychle vypořádat s odstřelovači, kteří pálili do oslavujícího davu například z věže kostela svatého Bartoloměje na náměstí Republiky. Američané také zajali tisíce vojáků wehrmachtu a krátce po druhé hodně odpolední pak velitel německé posádky, generál Georg von Majewski, podepsal kapitulaci - a vzápětí se zastřelil.

Američtí vojáci byli přitom příjemně překvapeni nadšeným přivítáním, jehož se jim v Plzni od místních dostalo. Do té doby totiž postupovali v Československu zejména oblastmi s německým obyvatelstvem, sice unaveným válkou, které ale příliš radost z příchodu nepřítele neprojevovalo. Už 21. dubna se američtí vojáci objevili v Aši a o čtyři dny později obsadili Cheb, kde se k nim začátkem května připojilo také 140 příslušníků Československé samostatné obrněné brigády.

Plzeň má proto památník věnovaný americkému generálovi Georgi Pattonovi. Jeho jednotky vstoupily 6. května 1945 do města a osvobodily ho. Představitelé Plzně, Pattonův vnuk George Patton Waters, politici a zástupci americké ambasády před několika lety na nově rekonstruovaných divadelních terasách na Klatovské třídě odhalili dvě štíhlé 9,5 metru vysoké stély ze speciální rezavé oceli s vyříznutým profilem generála s helmou na hlavě.