Pít během jídla? Pokud vám to babičky a rodiče zakazovali, možná byli úplně vedle

Abychom správně pochopili, jestli je lepší v průběhu jídla pít či nikoliv, podívejme se nejprve, co se vlastně s jídlem v těle děje. Samotná konzumace potravy probíhá tak, že sousto člověk nejprve rozkouše, za pomocí slin rozmělní a spolkne do žaludku, kde se smíchá s žaludeční šťávou a natráví se.

Trávenina poté projde tenkým střevem, kde enzymy a kyseliny potravu připraví na vstřebávání živin a následně tak vykonají. Živiny vstřebané do krve se dostávají do různých částí těla a nestrávené zbytky putují do tlustého střeva, odkud se z těla dostanou přes konečník.

Poměrně složitý a důmyslný proces jde samozřejmě ovlivnit, a to například právě vodou či jiným nápojem. Ty totiž určují, jak bude samotné trávení probíhat. A pokud vám doma babičky či rodiče říkali, že se máte napít před jídlem a poté až po něm, měli větší pravdu, než vůbec tušily. V opačném případě totiž dáváte své trávicí soustavě pořádně zabrat.

Zapíjení jídla má totiž negativní dopad při trávení potravin. Je to zejména proto, že žaludeční kyseliny se v žaludku zředí s vodou, a dojde tak ke snížení natrávení potravy. Pití během jídla ale neovlivňuje pouze přirozené hladiny kyselin a žluči, ředí i enzymy a vyhání potravu ze žaludku příliš brzy.

Voda navíc přináší do žaludku vzduch, což může vést k pocitu nafouknutého břicha. Navíc, když vypijete při jídle více vody, proteče žaludkem do dvanáctníku a spláchne trávicí šťávy, které pak chybí při samotném trávení.

Zní to logicky. Tak proč to není pravda?

Všechny výše uvedené znějí logicky a vysvětlují, proč není pití během jídla dobrý nápad. Problém je v tom, že podle některých odborníků jsou zcela mylné a pití během jídla je naopak prospěšné.

Obě skupiny se shodnou na jediném. Je prospěšné pít před jídlem. Nejen, že pití aktivuje enzymy, které se připraví a příjem potravy, navíc ale pomáhá hubnout. Jedna ze studií například prokázala, že lidé, kteří vypili 500 ml vody před každým jídlem, zhubli o 2 kg v porovnání s jedinci, kteří vodu před jídlem nepili.

To je to jediné, na čem se obě skupiny shodnou. Část odborníků pak argumenty odpůrců pití při jídle poměrně dobře rozstřeluje. Tvrdí například není pravda, že by konzumace tekutin v průběhu jídla ředila žaludeční kyseliny. To by totiž znamenalo, že trávicí systém není schopen přizpůsobit sekreci konzistenci jídla. A to není pravda.

Stejně tak reagují na argument, že pití v průběhu jídla zvyšuje rychlost pohybu stravy trávicím traktem. Žádný vědecký výzkum jej ale zatím nepotvrdil a žádná studie neprokázala, že by pití ovlivnilo schopnosti trávení.

Odpůrci naopak tvrdí, že nápoje pomáhají rozmělnit velké kusy potravin, které se poté stávají stravitelnější a lépe se posouvají do žaludku. Napomáhají také snadnému pohybu tráveniny, což zbraňuje vzniku nadýmání či zácpy, a voda navíc podporuje správnou funkci enzymů.

Přesto existují dvě skupiny lidí, které by měly pití během jídla omezit na nejnižší možnou míru. Lidé trpící nadýmáním a refluxní chorobou. Těm totiž pití při jídle spíše uškodí než pomůže.