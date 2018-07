Kolik let je vašemu psovi? Celý život jste to zřejmě počítali špatně

Psi dosahují pohlavní dospělosti kolem věku asi jednoho roku. To znamená, že kdyby psí rok odpovídal sedmi lidským, sedmiletý člověk by se také mohl rozmnožovat. Navíc bychom se mohli dožívat až 150 let. A to samozřejmě (až na opravdu výjimečné případy) možné není.

Ve skutečnosti je přepočet na lidský věk mnohem komplikovanější. Věk psů se totiž liší na základě jejich plemene a velikosti. Ve srovnání s lidmi stárnou psi na začátku svého života rychleji a na konci naopak pomaleji, zdůrazňuje server Business Insider.

Jak již bylo řečeno, pohlavní dospělosti naší mazlíčci dosahují asi v jednom roce. U různých plemen se ale může tento věk lišit. Menší plemena mají tendenci žít déle než psi většího vzrůstu. Psi malého vzrůstu také v prvním roce dospívají rychleji.

Pokud bychom to měli vyjádřit čísly, pes do 14 kg má v jednom roce asi 18 let lidských, střední pes do 30 kg asi 16 lidských let, velký pes do 45 kg asi 15 let a pes nad 45 kg asi 14 lidských let.

Obecně se dá první rok života přirovnat k 16 rokům života člověka. Když jsou psu 2 roky, je to srovnatelné s 24 roky člověka. Potom je možné vzít každý rok života psa za 4 roky lidského života. Je také potřeba zohlednit různé psí rasy a jejich velikosti.

Platí také, že čím větší je pes, tím rychleji stárne. Takže německá doga může být v pěti letech považována za seniora, zatímco malý pejsek bude čiperný i v 10 letech. Protože když je malému psovi 10 let, odpovídá to asi 63 lidským rokům. Střední pes do 30 kg má asi 64 lidských let. Ale pak nastává velký skok, protože velký pes do 45 kg má v 10 letech už 81 lidských let a pes nad 45 kg dokonce 94 lidských let.

Odkud pochází sedmiletý přepočet není úplně jasné, lidé se už kolem roku 1200 pokoušeli najít způsob, jak vypočítat psí věk a srovnat ho s tím naším. Dokazuje to nápis na Westminsterském opatství, který se datuje kolem roku 1268. Podle něj jeden rok lidský odpovídá devíti rokům psím.