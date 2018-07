Pozor na zelené nebezpečí. Sinice mohou poškodit oči, napadají i játra

Hrozí trvale rozostřené vidění

„Toxické látky obsažené v sinicích mohou vyvolávat alergické projevy na kůži a zároveň alergický zánět očí. Tento zánět se projevuje jednak svědění a pálením očí, někdy i zarudnutím očí se zvýšenou sekrecí,“ uvádí MUDr. Mikšovská z oční kliniky DuoVize.

Koupání a plavání v takto znečištěné vodě je rizikové zejména kvůli zánětům spojivky, v horším případě i zánětům rohovky, jejichž léčba bývá komplikovaná a dlouhodobá. Pozánětlivá jizva pak může na rohovce způsobit trvalé snížení zrakové ostrosti.

Pozor by si měli dát především lidé s oslabenýma očima nebo majitelé kontaktních čoček. „V ohrožení jsou oči, které mají poškozenou, nebo nekvalitní povrchní část rohovky - epitel. Jsou to zejména oči lidí léčících se s chronickými záněty spojivek či víček, nebo oči lidí, kteří nosí kontaktní čočky,“ varuje MUDr. Mikšovská. Podle ní je ideálním řešením pro plavce laserová operace, která oči nadobro zbaví dioptrií a tím i čoček. Dnešní moderní metody navíc umožňují pacientům koupat se už týden po zákroku.

Napadají střeva, žaludek i játra

Vodní mikroorganismy sinice, zvané též cyanobakterie, jsou součástí planktonu. Masovému nahromadění sinic u hladiny se říká vodní květ. Nejčastěji k němu dochází v horkých obdobích uprostřed a koncem léta. Koupání ve vodě zasažené vodním květem odborníci rozhodně nedoporučují. Rizikové je zejména pro malé děti, těhotné ženy, staré lidi a alergiky. Sinice totiž mohou způsobovat také střevní a žaludeční potíže, bolesti hlavy, dechové potíže v krajním případě i poškození jater.

Když už se koupat musíte…

Když už se plavec pro koupání v kvetoucí vodě rozhodne, měl by dodržovat několik zásad. V první řadě se po koupeli ihned neutírat ručníkem, který sinice ještě více vetře do pokožky nebo do očí. Je nezbytné co nejdříve po vykoupání osprchovat celý povrch těla čistou vodou a řasy a sinice pečlivě smýt. Případné koupání ve vodě se sinicemi by nemělo trvat déle než cca 10 minut, než se kůže rozmočí a začne více absorbovat zdraví škodlivé látky. Rozhodně by se plavec měl vyvarovat otevírání očí pod vodou.

První pomoc? Čistá voda

A jak postupovat, když už voda se sinicemi citlivé oko zasáhne? „Jako první pomoc je nejvhodnější vypláchnout oči čistou vodou, lépe borovou vodou nebo speciálními dezinfekčními očními kapkami. Pokud nejsou přítomny další oční potíže, zmíněné výše, není nutná další léčba. Ale v případě přetrvávajících potíží je vždy vhodné navštívit očního lékaře k vyloučení poškození rohovky,“ doporučuje MUDr. Mikšovská.

Jak poznat, že jsou ve vodě sinice?

Plastovou láhev naplníme vodou a necháme alespoň 20 minut stát v klidu na světle. V případě, že se u hladiny vytvoří zelený kroužek tvořený zelenými organismy ve tvaru "sekaného jehličí nebo zelené krupice" a voda přitom zůstane čirá, jedná se z největší pravděpodobností o sinice. Jestliže zůstane voda zakalena rovnoměrně nebo se začne tvořit větší zákal u dna, půjde pravděpodobně o řasy.