Ochutnávají vaše babičky před pečením těsto? Měly by okamžitě přestat, hrozí jim horší věci než jen salmonela

"Naše studie prokázala, že i když se jedná o surovinu s minimální vlhkostí, tepelně neupravená mouka je ideálním prostředím pro množení patogenů," uvádí lékařská studie z Anglie. Doposud se mělo za to, že E.coli se nachází nejvíce v takových surovinách, jako je syrové maso, salát nebo nepasterizované mléko a cider. Symptomy E.coli se mohou projevit po jednom až deseti dnech po kontakto s bakterií.

To může zahrnovat žaludeční křeče, průjem, zvracení a horečku, tvrdí americké centrum pro kontrolu a prevenci nemocí. Zdravotní stav za správné péče se u většiny lidí zlepší za pět až deset dní. Někteří však v důsledku toho vyvinou těžkou komplikaci nazývanou hemolyticko-uremický syndrom, u kterého hrozí selhání ledvin. Může to být životu ohrožující a pacienti, kteří se zotaví, mohou čelit trvalému poškození orgánu.

Podle vědců se najde jen málokdo, kdo má zalíbení v konzumaci tepelně neupravené mouky, přesto spoustu lidí má ve zvyku ochutnávat těsto předtím, než ho vloží do trouby. Mouce na stopu se dostali zdravotníci poté, co v minulém roce bylo přes 63 lidí ve Spojených státech hospitalizováno kvůli E-coli. Vědci se snažili určit příčinu, což je přivedlo k tomu, že většina pacientů se dostalo do kontaktu s těstem na čokoládové sušenky.

Autoři studie varují, že za podobnými epidemiemi může neopatrnost lidí i změna přístupu společnosti k jídlu. S těstem si čím dál tím častěji zabavují děti, kteří "pomáhají" maminkám s pečením. Konzumace syrového těsta bylo přitom dlouho tabu právě kvůli možné nákazy salmonelou ze syrových vajec.

E.coli (Escherichia coli) patří ke střevní mikroflóře teplokrevných živočichů, včetně člověka. Jako součást přirozené mikroflóry je prospěšná, jelikož produkuje řadu látek, které brání rozšíření patogenních bakterií a podílí se i na tvorbě některých vitamínů (např. vitamín K). Její přítomnost v pitné vodě je však indikátorem fekálního znečištění.