Svobodní Zednáři vs Ilumináti. Jaká je skutečná moc nejzáhadnějších spolků světa?

Jedná se o mocné přísně utajované organizace, jejichž členové v pláštích tajně ovládají celý moderní svět. Toho bylo dosaženo hlavně díky vymývání mozků všech, kteří sledují média. Ano, i média jsou ovládána jimi. Stejně jako politici. Vypadají nějak takto ve vašich představách Ilumináti nebo Zednáři? Pak jste zcela na omylu.

Ilumináti i Zednáři patří mezi jedny z nejrozšířenějších a nejvytrvalejších konspiračních teorií na světě. Na rozdíl od teorií o falešném přistání na Měsíci, vraždě J.F.Kennedyho nebo 11. září není omezena místem a časem. Konspirátoři vidí Ilumináty a Zednáře za vším, co se dnes a denně děje. A vyvrací se to jen těžko.

Ve skutečnosti oba spolky vznikly kolem 14. století. V případě Zednářů se vznik datuje k události, kdy se lokální kameníci začali sdružovat do bratrstev. Jejich prostřednictvím pak oficiálně jednali s autoritami i se zákazníky. Podle některých pramenů to byli zejména ti, kteří se věnovali stavbě katedrál a jejich vznikl byl mimo jiné ovlivněn i existencí řádu templářů.

Zřejmě největším milník v historii Zednářů přišel před téměř přesně 300 lety, když vznikla 24. června 1717 první Velkolóže spojením čtyř Londýnských lóží. Lóže je základní jednotka pro Svobodné zednáře, celé jejich společenství je jimi tvořeno a slouží jako jednotlivé buňky po celém světě. Nejvíce loží a Velkolóží se v současné době nachází v USA, kam se Svobodné zednářství velmi rychle rozšířilo v rámci kolonizace.

Obdobou zednářství bylo v našich zemích považováno Bratrstvo obruče a kladiva, které existovalo za dob Václava IV. a vybudovalo kapli Božího Těla na pražském Dobytčím trhu, která je však již dnes zaniklá. Legenda říká, že první skutečně zednářskou lóži u nás založil hrabě František Antonín Špork, když ho v roce 1726 navštívil Anthony Sayer, anglický zednářský velmistr. Historikové se však přou, zda může být tato historka pravdivá.

První skutečně prokazatelně existující lóže pak údajně vznikla v roce 1741 a založili ji francouzští důstojníci pruské armády. Lóže původně neměla jméno a později dostala jméno U tří korunovaných hvězd. V současnosti zdroje říkají, že se v České republice vyskytuje 28 lóží, jedna Velkolóže a celkem více, než 500 členů řádů Svobodných zednářů.

Součástí řádu mělo údajně být v historii mnoho významných českých osobností. Bývají jmenováni například: František Palacký, Jan Evangelista Purkyně, Alfons Mucha, Edvard Beneš, František Křižík, Jan Masaryk, Karel i Josef Čapkovi, Jan Neruda, Josef Kajetán Tyl, Alois Rašín či Viktor Dyk.

Zednáři jdou navíc s dobou a jsou k nalezení různé weby, kde se snaží vyvrátit nejrůznější pověry, které jejich bratrstvo obklopují. Jeden z nich například píše, že velkým důvodem pro jejich setkávání je prostě jen to, že si užívají společnost dalších členů řádu.

Dále také vyvrací, že by měl být řád nějak extrémně tajný. „Pokud je Zednářství tajná společnost, tak je to jedno z nejhůře střežených tajemství na světě,“ tvrdí. Podle něj se sice používají tajná hesla, Zednáři nosí prsteny, podle kterých se poznají a podobně. Ale zároveň neexistují žádná velká „tajemství řádu“, která by nikdo nemohl vědět. Členem se podle něj může stát každý, kdo o to požádá a je schválen lóží.

Zdá se tak, že ačkoliv Svobodní zednáři skutečně existují a údajně bylo mezi jejich členy bezpočet slavných a významných osobností, nejde o nic jiného než jen skupinu mužů, co se spolu ráda baví, sdílí určité duchovní naladění a má několikasetletou tradici. Slova o tajné světové nadvládě se smíchem odmítají a diví se, proč je to stále ještě v dnešní době populární teorie.

I pojem Ilumináti je používán od 14. století, konkrétně Bratry Svobodného ducha. V 15. století byl název přejat dalšími nadšenci, kteří tvrdili, že prozření nepřichází prostřednictvím komunikace s autoritativním nebo tajným zdrojem, ale prostřednictvím člověka samotného jako výsledek povzneseného vědomí.

Řád Iluminátů jako takový ale byl založen až 1. května 1776 v Bavorsku Adamem Weishauptem. Ten chtěl původně vstoupit do řádu Svobodných zednářů, ale neměl prostředky na to, aby zaplatil vstupní poplatek. Ilumináti se pod jeho vedením rozrostli během několika let z pěti lidí na tisíce, avšak poté, co se dostal do čela Bavorska Karel Teodor Falcký, byly podobné spolky zakázány pod trestem smrti. Řád Iluminátů se tak v původní podobě rozpadl.

Jejich reinkarnace funguje v určité podobě dodnes, a údajně mezi ně patří celebrity, politici nebo sportovci. Jen pro představu - podle serveru Ranker.com sem patří zpěváci David Bowie, Eminem, Rihanna nebo Beyoncé, basketbalista LeBron James a mnoho světových politiků včetně sovětských vůdců Stalina a Gorbačova nebo amerických prezidentu George Bushe stařšího, Franklina Roosevelta a Baracka Obamy.

Pravda je taková, že nikdo přesvědčivě nedokázal, že by kdokoli z výše zmíněných měl spojitost s jakýmkoli tajným spolkem. Ostatně Ilumináti jako takoví už dávno zanikli. Několik jiných skupin se svými vlastními rituály sice od té doby používá označení Ilumináti a tvrdí, že mají své členy a lóže po celém světě, ve skutečnosti jde ale zřejmě jen o nadšence. Původní Ilumináti už zkrátka neexistují.

Proč je kolem nich proto tolik teorií? Vše začalo v 60. letech minulého století. Novinář časopisu Playboy Robert Anton Wilson se tehdy rozhodl, že publikuje satirický text o Iluminátech. Myslel si, že se svět stává příliš autoritářským a chtěl přimět společnost, aby začala pochybovat o tom, zda to, co jim je prostřednictvím médií předkládáno, je pravda.

Spolu se spisovatelem Kerry Thornleym začali psát falešné dopisy o tajné organizaci Ilumináti. Poté napsali podobné množství dopisů, které teorii o Iluminátech vyvraceli. Oba muži doufali, že dopisy donutí lidi přemýšlet o jejich obsazích a v obecné rovině se začnou dívat na zprávy z médií skepticky. To se však nestalo. Místo toho byl každý uchvácen příběhem o Iluminátech natolik, že se tato konspirace rozšířila do celého světa.