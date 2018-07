Stovky let bez vědeckého vysvětlení? Na tyto otázky ani dnes nikdo nezná odpověď

Jak se během minuty zhroutí život? Nejhorší typ rakoviny nelze léčit, zabíjí do čtvrt roku

Dědictví nebo darování: Co je výhodnější?

Kolik byste měli mít našetřeno, než půjdete do důchodu? Podle ekonomů víc, než tušíte

Proč vznikl vesmír? Jak vypadá na vzdálených koncích? Jak funguje lidský mozek? To jsou jen některé z velké řady otázek, které jsme dodnes nedokázali přesvědčivě zodpovědět. Jiné jsou ale mnohem příjemnější a týkají se věcí, které potkáváme kolem nás. I přesto jim nerozumíme.

Jednou z nich je rozdělení lidí na takzvané praváky a leváky, tedy jedince manuálně zručnější s levou nebo pravou rukou. Odborníci už nyní ví, které části mozku mají vliv na fungování fungování mechanismů lidského těla a pohybů, neví ale proč.

Kolik přesně leváků na světě je, uvádí každá statistika jinak. Obecně se můžeme pohybovat v rovině 10 procent lidí, kteří jsou manuálně zručnější s levou rukou a umí s ní psát. Proč tomu ale tak je a proč je u některých levá ruka tou hlavní dodnes, nikdo stoprocentně neví.

U lidského těla ještě chvíli zůstaneme. Jeho základem je krev, životodárná tekutina, bez které bychom nepřežili. V současnosti známe u lidí čtyři krevní skupiny, A, B, AB a 0. Napadlo vás ale někdy, proč jsou čtyři? Vědce také, odpověď ale opět nemají.

Nevyřešené záhady se ale netýkají pouze lidí. I krávy jsou pro vědce záhadou. Zjistili totiž, že drtivá většina z nich při přijímání potravy otáčejí hlavu směrem na sever nebo na jih. Není jen otázkou, proč tak konají, ale i jak poznají, kde se která světová strana nachází.

Máte doma kočku? Zkuste ji pohladit po hlavě a uvidíte, jak začne příst. Tímto způsobem dávají kočky najevo svou spokojenost, nikdo z nás ale zřejmě do hloubky nepřemýšlel na to, jakým způsobem předení vlastně probíhá. Jde o zvuk, který kočky vydávají pomocí hlasivek. Jak? Opět to nikdo přesně nezjistil.

Obrovská nevyřešená tajemství se týkají i našeho vesmíru. Dodnes vlastně nevíme, kolik je v naší Sluneční soustavě planet. Stejně tak jsme dosud nezjistili, jestli existují i jiné vyspělé civilizace, nebo jestli jsou i další planety, na kterých jsou podobné podmínky pro život, jako ta naše.