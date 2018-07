Co o letadlech nevíte? Tyto skryté funkce na palubě vám mohou zpříjemnit cestu

Letadla jsou vždy navržena tak, aby zajistila co největší bezpečí i pokud možno i komfort pro cestující, přesto o nic víme jen velmi málo. Představte si, že potřebuje během dlouhé cesty na záchod a jen co se postavíte, stroj se dostane do turbulence. Pokud se ničeho nedržíte, může to s vámi pořádně házet a přitom můžete využít zábradlí nad sedačkami, které jsou stabilního výbavou každého stroje vybudovaného v posledních 15 letech.

Zkuste si někdy všimnout, co dělají letušky, když prochází uličkami a nic nenesou. Velmi často se přidržují, aby neupadly. Většina lidí se přitom radši chytí sedaček ostatních pasažérů, což mnohdy dotčené cestující velmi irituje. A být přes deset hodin na palubě s naštvanými sousedy nemusí být zrovna ideální začátek vaší dovolené.

Každý vyšší muž či žena přitom v ekonomické třídě bojuje hlavně s prostorem. jen velmi málo lidí přitom ví, že můžete loketní opěrku v uličce zcela zvednou, abyste si užili více místa. Tajné tlačítko se také nachází pod sedačkou a pro mnohé to bude třeba i důvod, proč přestanou nenávidět místa u uličky. Plus budete mít vždy volný průchod na toaletu.

Bez zbytečných opěrátek navíc urychlíte i případnou evakuaci osob.

Až se někdy budete dívat z okýnka a budete sedět poblíž křídel, všimněte si zabudovaných žlutých háčků. Ty slouží k přivázaní provazů v případě, že budete muset použít nouzový východ. Cesta dolů nemusí být zrovna nejpříjemnější a za tato provazová zábradlí se můžete chytit, abyste zvýšili svoji stabilitu.

A další věc, která vám zachrání život, jsou miniaturní dírky na spodní straně palubního okýnka. Možná o nich vůbec nevíte, ale slouží k tomu, aby se vyrovnal tlak v kabině. O následující věci si možná budete přát, abyste se o ni vůbec nedozvěděli, přesto vám ji prozradíme - voda v letadlech nemusí být úplně nezávadná.

Pokud máte možnost, přineste si na palubu vlastní vodu, nebo využijte během letu rozdávané balené vody. "Nikdy jsem nezažila, že by někdo čistil čerpadlo vody," řekl dlouholetá letuška Heather Wilde. Sama tvrdí, že personál nikdy na palubě nepije vodu, kávu nebo čaj, a dobře ví proč. Nezávislá studie potvrdila, že voda v letadlech obsahuje mnoho bakterií, jedno z osmi letadel dokonce překračuje bezpečnostní limity.