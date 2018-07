Proč nemají cestující v dopravních letadlech padáky? Byly by jim k ničemu

V každém okamžiku jsou ve vzduchu po celém světě tisíce dopravních letadel a v nich stovky tisíc pasažérů. Tvrzení, letecká přeprava je tou nejbezpečnější na světě, vzhledem k počtu přepravených osob stále platí, a riziko pádu letounu je mnohem menší, než riziko havárie vlaku nebo automobilu.

Na druhou stranu nutno dodat, že srážku dvou vozů na silnici máte šanci přežít, mnohdy i s menším zraněním. Pád letadla většinou přežít nelze. Otázkou proto zůstává, proč nemají komerční letadla padáky, stejně jako tomu je například u pilotů stíhacích letounů.

Důvodů, proč tomu tak je, je hned několik. Prvním z nich je fakt, že jen málokterý cestující má kurz seskoku s padákem. Ačkoliv se to může zdát jednoduché, opak je pravdou a skákání s padákem vyžaduje intenzivní trénink. Bez něj máte jen pramalou šanci, že seskok přežijete.

Pokud byste takový kurz měli a mysleli si, že jste v suchu, zkuste si představit, co by se stalo, kdyby z letadla najednou vyskočily stovky cestujících. Každý parašutista vyskakuje z letadla po jednom, aby nedošlo ke srážce ve vzduchu nebo k zamotání padáků. V tomto případě by se chtěl každý z padajícího letounu dostat co nejdříve. A to by nedopadlo dobře.

To ale platí pouze v případě, že by se cestujícím podařilo vyskočit. Pravda je taková, že fyzikální zákony vás nepustí ze sedadla. Letadla létají ve výšce kolem 10 kilometrů a vnější teplota se pohybuje hluboko pod bodem mrazu. I kdybyste se dostali ven z padajícího stroje, zmrznete dříve, než stihnete padák otevřít.

Nepodaří se vám ale ani to, dekomprese, ztráta tlaku a prudký pád letadla k zemi vás doslova přilepí k sedadlu a dříve než stačíte cokoliv udělat, ztratíte vědomí. Na druhou stranu pokud se letadlo ve vzduchu rozlomí, podtlak vás doslova vystřelí z letadla ven. V takové rychlosti byste neměli čas si padák obléct a i kdybyste ho měli na sobě, rotace vašeho těla vám nedovolí jej otevřít.

Všechny faktory ukazují, že i kdyby pod vaším sedadlem byl padák, byl by absolutně zbytečný. Prodražil by let, ale za žádných okolností by vám nedokázal zachránit život. Místo něj tam proto mnohdy najdete plovací vesty, které slouží k záchraně života ve chvíli, kdy letadlo spadne z rozumné výšky do oceánu. I v tomto případě totiž máte mnohem vyšší šanci na přežití, než v padajícím letadle s padákem.