Nečistíte pravidelně myčku a pračku? Spotřebiče jsou rájem pro plísně a bakterie

Jak se během minuty zhroutí život? Nejhorší typ rakoviny nelze léčit, zabíjí do čtvrt roku

Dědictví nebo darování: Co je výhodnější?

Kolik byste měli mít našetřeno, než půjdete do důchodu? Podle ekonomů víc, než tušíte

Rathův velký návrat? Chce kandidovat do Senátu, zvolením by získal imunitu

Co se stalo s Evropou? Rabín sepsal kvůli muslimům ostrou kritiku evropských politiků

Když je pračka či myčka špinavá, zůstává špinavé i nádobí a prádlo - to je celkem logické. I proto bychom měli alespoň jednou měsíčně kontrolovat dávkovač na prášek nebo čistící prostředek. U některých praček se dá dávkovač celý vyjmout a tak můžeme vyčistit usazený prášek či aviváž. Nečistoty i vodní kámen vyčistíme houbou či starou zubním kartáčkem s čisticím přípravkem. Stejně postupujeme u těsnicí gumy v bubnu pračky, kde se také zachytává špína – a na oblečení se pak mohou objevit ošklivé fleky. Pravidelným čištěním také zabráníte množení bakterií a plísní, které mohou vydávat nepříjemný zápach.

Perete při nízkých teplotách? Pak vás může nepříjemně překvapit zápach z pračky. A ani aviváž ho nepřebije. Při nízkých teplotách se v bubnu a trubkách usazují zbytky pracích prostředků. Čas od času proto využívejte programy peroucí na vyšší teploty, Ideální je například prát ručníky nejméně na 60 stupňů.

Po nízkoteplotním praní pračku vyčistěte jednou za čas odměrkou sody a spuštěním nejteplejšího a nejdelšího programu. Když pračka dopere, dejte do bubnu půl litru čistého octa, který vyčistí trubky od nánosů. Perte znovu na nejdelším a nejteplejším programu. Špíny a bakterií se takto zbavujte zhruba jednou za tři měsíce.

Nutné je také pravidelně čistit filtr. Ten obvykle najdete někde dole na čelní straně vaší pračky pod krycím víčkem. Ten je třeba zbavit zachycených vlasů, zbytků nití a žmolků z prádla. Nakonec ho propláchněte pod tekoucí horkou vodou. Filtr by se měl čistit zhruba každé tři měsíce. Pokud si nejste jisti, kde filtr najdete a jak s ním máte manipulovat, podívejte se do manuálu k pračce.

S myčkou je to o něco jednodušší

Většina výrobců prostředků do myček vyrábí i produkty určené pro čištění myčky. Zároveň se ale dají použít i věci, které máte běžně doma. I zde může pomoci ocet – stačí jej nalít do nádržky a zapnout program na co nejvyšší teplotu. Pravidelně zbavujte vnitřek myčky od zbytků potravin a drobných nečistot a proplachujte výpustné sítko. Jednou za měsíc vyzkoušejte kompletní vyčištění spodní části myčky. Vytáhněte a vyčistěte filtry, košíky na zachytávání nečistot.

A pamatujte, že po skončení pracího nebo mycího programu je nutné nechat otevřená dvířka spotřebičů - v případě pračky je dobré vytáhnout i zásuvku pro prášek a aviváž. Zavřená dvířka vytvoří ideální prostředí pro nečistoty, plíseň a bakterie. Dobré také je po každém mytí nebo praní vytřít do sucha těsnící gumu.