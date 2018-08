Jak se ve vedrech ochladit? Překvapivě pomáhá teplá voda nebo oblečení

Hollane, toto chceš do Brna? Žít Ceutu. Obohacení v praxi. Hašek a Ovčáček spustili kanonádu kvůli přijímání uprchlíků do Česka

Jednou z největších chyb, kterou lidé ve vedru dělají, je snaha nosit doma co nejméně vrstev oblečení, ideálně žádnou. Podle odborníků je mnohem lepší se obléci, ale pouze zlehka a do kvalitních materiálů.

Vzdušné tričko a kraťasy nebo šortky totiž zapřičiní, že si budete připadat méně zpocení, než kdybyste byli úplně nazí. Pokud máte oblečení z kvalitního materiálu, nasaje do sebe pot a budete se cítit o poznání lépe.

Pot jako takový přitom není vůbec špatná věc, naopak. Pomáhá tělu se v horku ochlazovat. Dnes je ale považován za něco špatného a nepřístojného a pokud na vás například skrze okno zafouká chladnější vítr, hrozí vám i nemoci.

To stejné vám ostatně hrozí i v případě, kdy budete ve vedrech pít ledové nápoje. Je doporučeno vyhnout se alkoholu a vypít zhruba 2-4 litry, ideálně čisté vody denně. Lépe ale tělo snáší například vlažný nebo teplejší čaj, než ledový džus vytažený z lednice doplněný o kostky ledu z mrazáku.

Pro tělo se totiž jedná o zátěž, se kterou se musí vypořádat. Jeto teplota je ve vedrech nastavena na úplně jiné hladiny, než které přijímáte formou studených nápojů. Vydá proto energii na to, aby takto studené pití tělo zpracovalo. V tom horším případě dokonce hrozí teplotní šok.

Ostatně toto nebezpečí většina z nás zná spíše z opačné strany. Tělu totiž také hrozí šok v případě, kdy se setká se studenou vodou. To se může stát například v případě, kdy skočíte bez předchozího namočení do studeného bazénu či jezera. Obdobná situace ale může nastat i v případě, kdy se doma osprchujete ledovou vodou. Proto odborníci doporučují koupat se spíše ve vlažné vodě.

Největší a nejčastější chybou, kterou lidé také dělají, je větrání. Mnoho lidí má pocit, že když udělá v horkém letním dnu průvan, nebo jen otevře okno, že mu poté bude doma lépe. Pravdou je, že právě tím docílí přesného opaku.

Většina bytů a domů má dnes totiž kvalitní izolaci a plastová okna. Tyto prvky ale nemají za cíl pouze udržovat v domě teplo přes zimu, fungují i naopak v létě. V domě či bytě udržují snesitelnou teplotu. Proto otevření okna během parného dne je to nejhorší, co se dá udělat. Tím se totiž vzduch z místností vyžene ven a namísto nich je zaplaví horký a nedýchatelný vzduch zvenčí.

Vhodné je proto větrat především brzo ráno nebo v noci, kdy jsou teploty mnohem příjemnější. Za určitých okolností také funguje průvan, ale pouze v případě, kdy vyženete vzduch z chladnější místnosti do té teplejší. Pokud máte všude stejnou teplotu, jen si do bytu zbytečně pustíte další nálož horkého vzduchu.

Je také dobré myslet na to, že nejvíce tepla se do bytů dostává skrze sluneční paprsky, tedy okny. Proto je důležité mít kvalitní zastínění. To většina lidí řeší tak, že zatáhne žaluzie nebo záclony. Ani to ale není samospásné.

Co se místností samotných týče, pomoci mohou i ventilátory. Pokud je ovšem pustíte na prázdno, stane se pouze to, že horký vzduch rozvíří po bytě, ale neochladí ho. Efektivnější je, když před zapnutý větrák postavíte například platovou láhev se zmrzlou vodou z mrazáku. Tím zajistíte, že se vířený vzduch aspoň trochu ochladí.