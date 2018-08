Jak se zachovat, když na vás zaútočí rozzuřené zvíře? Rady, které vám zachrání život

Dědictví nebo darování: Co je výhodnější?

Představte si, že se po setmění vracíte domů a procházíte kolem objektu se špatně zabezpečeným plotem. Najednou se z něj proti vám vyřítí rozzuřený pes, který po vás skočí a zakousne se vám do nohy. O podobném útoku by mohly vyprávět desítky lidí, kteří měli to štěstí, že z něj vyvázli jen s lehčími zraněními. Mnoho dalších ale podobné štěstí nemělo.

Obrana proti zvířatům je přitom od základu jiná než proti útočícímu člověku. Na ně nepomáhá diplomacie, vyjednávání ani peníze. Nejdou po vaší peněžence a špercích, ale po vás. A jsou to zvířata, která jsou, například v případě psa, od přírody predátory.

První reakcí, kterou útok psa vyvolá, je strach. Říká se, že zvířata jej vycítí, a svým způsobem je to pravda. Právě potlačení a zahnání strachu by tak mělo být prvním obranným mechanismem, kterým dáte útočícímu zvířeti najevo, že pánem celé situace jste vy, a ne on.

Dalším krokem by mělo výt vytvoření věci, která zaujme psovu pozornost. Nikdo si nepřeje, aby se zvíře zaměřilo na vás a části vašeho těla, je proto dobré využít cokoliv co máte po ruce nebo na sobě a vytvořit z toho bezpečný nástroj na odlákání pozornosti. Může to být například bunda, mikina nebo batoh, který psovi předhodíte.

Nejdůležitějším krokem by podle bývalého vojáka měla být ochrana životně důležitých tepen na těle. Ty se nacházejí v oblasti krku a právě to je místo, které si musíte chránit ze všeho nejvíc. Nenastavujte se proto k útočícímu psovi zády a nedejte mu záminku kousnout vás do krku, ale i zápěstí nebo stehna. V opačném případě vám hrozí velmi rychlé vykrvácení.

Je nutné počítat s tím, že bez zranění z boje nevyjdete. Někteří pro jeho minimalizaci používají například bundu omotanou kolem ruky, do které psa nechají zakousnout a poté jej zpacifikují. Pro laika ale může jít o nadlidský výkon, většina lidí totiž bude překvapena, jakou sílu dokáže zvíře vyvinout. I přesto jde o efektivní možnost sebeobrany, kdy lze namísto odlákávání pozornosti jít psovi takříkajíc naproti.

Poté, co se zakousne do vámi připraveného předmětu, jej můžete povalit na zem a začít útočit. Emerson erveru Business Insider potvrdil, že nejefektivnější částí těla je u psa čumák. Jedna dobře mířená rána může psa zahnat, v některých případech ale i mnohem více rozzuřit. Proto je dobré, pokud to situace dovolí, začít útok až ve chvíli, kdy máte vše pod kontrolou.

Další částí těla, do které se dá cílit útok, je oblast za rameny poblíž hrudního koše. I zde jsou psi velmi citliví a údery na tato místa špatně snášejí. Je však nutné si uvědomit, že vaším cílem není psa zabít, ale zahnat. S útoky proto můžete pokračovat do chvíle, kdy pes začne kňučet a bude chtít utéct. V tu chvíli máte vyhráno a zvíře se od vás stáhne.