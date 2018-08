Potraviny, které vydrží navěky? Můžete je mít doma roky a pak je klidně sníst

Dědictví nebo darování: Co je výhodnější?

Nedávno jsme vám přinesli zprávu o tom, že po 106 letech objevili lidé na Antarktidě řadu starých artefaktů - včetně zmrzlého ovocného koláče, který údajně patřil výpravě britského polárníka Roberta Falcona Scotta. Pochoutka, která byla ve zrezlé krabici zabalena do původního obalu britské značky sladkostí Huntley and Palmers, byla údajně v zachovalém stavu a podle všeho i jedlá. Takový koláč ale není jediná potravina, která může být po desítkách let ještě poživatelná.

Med

V roce 2015 archeologové informovali, že při vykopávkách v Egyptě nalezli 3 000 let starý med, který byl dokonale jedlý. Tato odolnost je dána unikátními vlastnostmi medu - má nízký obsah vody a vysoký obsah cukru, takže na něm nemohou růst bakterie. Med také obsahuje malé množství peroxidu vodíku, které brání růstu mikrobů.

Pomáhá také zpracování medu, protože cukry v medu jsou hygroskopické a mají tendenci nasávat atmosférickou vodu, což není ideální. Během zpracování a balení je při tepelném zpracování nejdříve voda odstraněna a vzduchotěsné víčka jí pak nedovolí dostat se dovnitř, což přispívá k trvanlivosti medu. Ačkoli med může být zakalený a krystalizovaný, když se otevře a cukry znovu nasají vodu, tato fyzická změna může být zvrácena, když med ohřejete.

Sušené luštěniny

Stejně jako u medu je klíčem k dlouhé životnosti luštěnin zpracování a skladování. Sušení fazolí, čočky a jiných luštěnin zvyšuje koncentraci cukru a snižuje obsah vody, což znesnadňuje růst bakterií a plísní. Také všechny enzymy, které by přirozeně rozložily produkt po sklizni, jsou takovým zpracováním rozloženy. Pokud je skladovací nádoba vzduchotěsná, mohou luštěniny vydržet dlouhé roky a stále budou skvělým zdrojem bílkovin. Pokud se ale dovnitř dostane voda či vlhkost, vydrží jen několik měsíců.

Sójová omáčka

Sójová omáčka by měla vydržet nejméně tři roky. Kombinace obsahu soli a fermentace znamená, že pokud je neotevřená, měla by mít velmi dlouhou trvanlivost. Jak dlouho vydrží, závisí na druhu sójové omáčky a na tom, při jaké teplotě ji po otevření budete skladovat. Pokud se zkazí, je pravděpodobné, že to bude způsobeno plísněmi kolem víka.

Bílá rýže

Trvanlivost bílé rýže potvrdil jednoduchý test. Po 30 letech skladování v plechovkách bez problému prošla ochutnávkami. Zdá se, že klíčovými faktory pro trvanlivost rýže jsou atmosféra a teplota. Studie uvádějí, že nízká teplota (asi 3°C) a nedostatek kyslíku mají pro trvanlivost rýže zásadní vliv. Hnědá rýže, i když je často považována za zdravější, má trvanlivost kratší. Její vláknité otruby obsahují nenasycené tuky, které se mohou kazit. Takže pokud je vaše hnědá rýže mastná a voní jako stará barva, je nejlepší ji prostě vyhodit.

Tmavá čokoláda

O trvanlivosti hořké čokolády se vedou debaty. Přidáním mléka do čokoládu se totiž může snížit její trvanlivost. Zdá se, že tmavá čokoláda vydrží déle, přestože ne vždy vypadá úplně jedle. Může to být proto, že pokud není uchovávána při konstantní teplotě, může se tuk z ní dostat na povrch a vytvořit bílé květy, které vypadají trochu jako plíseň. Pokud je však uchovávána při konstantní teplotě, může čokoláda vydržet dva roky nebo déle, přičemž koncentrace sloučenin, které někdy spojují se zdravím, v ní zůstávají po celou tuto dobu. Pro většinu lidí však čokoláda velkou trvanlivost nemá – protože ji velmi brzy sní.

Cukr a sůl

Mnoho potravin, které vydrží dlouhou dobu, má vysoký obsah cukru a soli. Jednoduše řečeno - tyto látky odčerpávají vodu, takže pokud se na nich bakterie pokusí růst, rychle zase zemřou. To je důvod, proč používáme sůl k sušení masa a cukr k výrobě nejen džemů. Cukr a sůl jako potraviny samy o sobě, pokud jsou ve vzduchotěsných obalech a nedostane se k nim vlhkost, vydrží navěky. Problémem mohou být přísady, jako je jód přidaný do soli, které mohou snížit dobu skladovatelnosti na přibližně pět let.

Většina potravin samozřejmě tak dlouho nevydrží. Je to proto, že obsahují věci, které mikrobi doslova milují, jako jsou různé živiny a voda. je třeba pamatovat na to, že data spotřeby jsou obecně používána z bezpečnostních důvodů a že doba minimální trvanlivosti opravdu mají vliv na kvalitu výrobku, dodává server CNN, který tento výčet připravil.