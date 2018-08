Bolí více porod, popáleniny nebo torze? Vědci sestavili unikátní žebříček bolesti

Hollane, toto chceš do Brna? Žít Ceutu. Obohacení v praxi. Hašek a Ovčáček spustili kanonádu kvůli přijímání uprchlíků do Česka

Ať už je bolest chronická nebo akutní, mohou existovat způsoby, jak se jí zbavit, nebo ji alespoň zvládnout. Odhaduje se, že každoročně se v globálním měřítku utratí 50 miliard dolarů jen z léky na bolest. Některé bolesti jsou natolik vážné, že ani ony nepomohou. Jindy bolest pochází přímo z vlastního těla, což znemožňuje její odstranění.

Existuje několik různých typů bolesti, ve vyspělých zemích je nejčastějším důvodem návštěvy lékařů bolest. Většina z nás zažije během života různé druhy bolesti. Existují i takové, které jsou extrémnější než jiné, a jsou často označovány jako „nesnesitelné". Server The Richest sestavil žebříček 15 nejhorších bolesti, které člověk může cítí.

15. Kousnutí mravence

Pokud vás kousne mravenec, možná si toho ani nevšimnete. Tedy pokud to nebude mravenec Paraponera clavata, v angličtině bullet ant. Jeho kousnutí je označováno jako nejbolestivější bodnutí na celém světě. Podle doktora Justina O. Schmidta, který vytvořil Schmidtův index bolesti (založený na nejbolestnějších bodnutí hmyzu), má tento mravenec nejbolestnější bodání na grafu na úrovni 4,0+. Dr. Schmidt popisuje bolest jako „čistou, intenzivní, jasnou“. „Je to stejné jako chodit po rozžhavených uhlících s rezavými hřebíky zapíchanými v patách,“ uvádí.

14. Přetržená achilovka

Achillova šlacha je nejsilnější a největší šlacha v těle, a když se přetrhne, je to jedno z nejvíce bolestivých zranění na světě. Achilovka se táhne od středu lýtka až k patě a umožňuje nám ohýbat nohu, skákat nebo běhat. K natržení nebo přetržení šlachy dochází nejčastěji při sportu. Pacienti říkají, že se cítí, jako by byli střeleni do zadní části kotníku.

13. Zranění způsobené zvířetem

Bohužel, většina lidí, kteří jsou napadeni velkými zvířaty, jako jsou lvi, tygři a medvědi, nepřežije, takže nemůže vyprávět o bolesti způsobené útokem. Tato obrovská a silná zvířata způsobují oslabující údery, kousance a škrábance. Lidé při útoku často ztrácejí končetiny, velké kousky kůže a další části těla. Jeden muž, který přežil útok medvěda, uvedl, že měl „celkem dvacet osm ran, včetně jedné na pravém oku". „Jeden z mých obratlů byl rozdělen na pět kusů a já jsem musel podstoupit několik chirurgických zákroků, včetně transplantace kožního štepu z mých zad na hlavu," dodal.

12. Porod

Až donedávna byla bolest při porodu něco, co skutečně chápaly jen ženy. Nedávno ale několik statečných mužů podstoupilo simulované porodní kontrakce díky správně umístěným elektrodám. Bolest při porodu bývá popisována jako pocit, že se svaly uvnitř těla otáčejí, bodání do žaludku, nekonečné menstruační křeče, trhání boků se od sebe odtrhly nebo vytržení vnitřních orgánů.

11. Ledvinové kameny

Ledvinové kameny jsou krystalické hrudky, které se tvoří v ledvinovém nebo močovém traktu. Jejich odborný název je „nefrolitiáza" a skládají se z vápníku, struvitanu, kyseliny močové a cysteinu. Lidé s ledvinovými kameny obvykle cítí náhlou bolest pod žebry a pravým ramenem. Jsou nejen nepředstavitelně bolestivé, ale často také způsobují horečku, krev a hnis v moči a zvracení. Tyto kameny obecně rostou do velikosti asi 3 mm, než zablokují močovod, a když k tomu dojde, postižené osoby zažívají vlny bolesti, dokud kámen buď neprojde přirozeně, nebo se chirurgicky odstraní.

10. Cluster headache (bolesti hlavy)

Většina z nás zná nějaký druh bolesti bolesti hlavy, ale cluster headache - bolesti hlavy jsou úplně jiný příběh. Tyto bolesti hlavy jsou důsledkem neurologické poruchy, která vede k silné bolesti na jedné straně hlavy, obvykle kolem oka. Tyto bolesti hlavy, které nejsou migrény, se vyskytují ve skupinách po dobu šesti až dvanácti týdnů. Ti, kteří zažívají tyto bolesti hlavy, často říkají, že se cítí, jako by se horký pohrabáč dostal do oční bulvy. Bolest přichází obvykle pár hodin poté, co postižený ulehne do postele. Bolest je tak hrozná, že jí byla dána přezdívka „sebevražedná bolest hlavy" - z tragických důvodů, které si asi umíte sami představit.

9. Popáleniny druhého stupně

I když je přirozené předpokládat, že popáleniny třetího stupně jsou ty nejbolestivější, jsou pro všechny vrstvy pokožky natolik poškozené, že na počátku bude popálený člověk cítit jen malou nebo žádnou bolest. Popáleniny druhého stupně však často postihují téměř všechny vrstvy pokožky, ale přesto je doprovází silná bolest. Popáleniny druhého stupně se často zdají být mokré nebo vlhké a zahrnují puchýře a červené a bílé skvrny. Bolest při popáleninách je často tak vážná, že postižení upadají šoku nebo ztrácí vědomí. Zraněné oblasti jsou navíc velice náchylné k různým infekcím.

8. Tetanus

I když je protitetanová injekce je považována za jednu z nejbolestnějších, které člověk může dostat, brání stavu, který je mnohem horší. Tetanus je infekce způsobená bakterií Clostridium tetani. Když vstoupí do těla, uvolní jed, který způsobí, že svaly bolestivě ztuhnou. Tetanus je často označován jako strnutí šíje, protože obvykle postihuje svaly v čelisti a obličeji, což způsobuje, že oběť nemůže otevřít nebo pohybovat čelistí.

7. Osten ryby

Stonefish, ryba-kámen neboli odranec pravý, je druhy ryb, která žije v pobřežních oblastech Pacifiku, které mají na ostrých ploutvích žlázy, které v případě ohrožení vylučují smrtelné neurotoxiny. Jak napovídá jméno ryby, dokáže splynou s dnem oceánu, takže ji lidé často přehlédnou, což vede k bolestivému zásahu. Množství toxinů, které ryba vypustí, je úměrné množství vyvinutého tlaku. Pokud uvolní dostatek toxinů, mohou zranění zemřít během pouhých dvou hodin. Oběť zažije extrémní bolest a otok v bodě bodnutí a tato bolest a otok se rychle rozšiřují. Pak přichází delirium, zvracení, paralýza a záchvaty. Je proto třeba okamžitá léčba a podání protijedu. Pokud ryba zasáhne břicho nebo hruď, jde obvykle o smrtelné zranění.

6. Absces zubu

Abscesy zubů jsou stejně drsné a bolestivé, jak znějí. Abscesy se mohou vyskytovat po celém těle, ale abscesy zubů jsou obzvláště bolestivé kvůli jejich těsné blízkosti k mnoha nervům. Kvůli zubnímu kazu se bakterie dostávají do zubů a způsobují infekci a otoky. Ještě horší je, že se tato infekce může rozšířit na kosti kolem zubu, což vede k vážným komplikacím. Spolu s nesnesitelnou bolestí mají lidé s abscesem zubů pocit horečky, otoky na obličeji a žlázách, špatnou chuť v ústech a cítí celkový neklid. Abscesy jsou často léčeny antibiotiky, někdy ale může být nezbytné vyčištění kořenového kanálu nebo chirurgické odstranění abscesu.

5. Zánět pobřišnice

Peritoneum je tenká, lesklá i průsvitná blána, která vystýlá dutinu břišní a část dutiny pánevní a obaluje většinu orgánů zde uložených. Když je tato blána zanícena, je to strašně bolestivé. Ti, kteří utrpí peritonitidu, mohou čekat rychlý nástup abdominální bolesti, horečku, nevolnost, zvracení atd. Pokud se neléčí, je tento stav téměř vždy fatální. Hlavními projevy peritonitidy jsou akutní bolest břicha, palpační citlivost a ztuhlost břišních svalů

4. Gonadální torze (zkroucení)

Když muž zažívá torzi varlat nebo žena torzi vaječníku, výsledky jsou stejně bolestivé. Když se mužská spermatická šňůra zkroutí, přeruší se přívod krve do varlat, což vede k rychlému nástupu bolesti varlat a břicha. Při okamžitém chirurgickém zákroku je dobrá šance, že se varle podaří zachránit varlata. Náprava zkroucení vaječníku je pátou pak nejčastější gynekologickou operací a obvykle se vyskytuje u žen mladších 30 let. Když jsou vaječníky natočeny do té míry, že je spojovací tepna nebo žíla přerušena, přichází vážné bolesti břicha.

3. Zlomení penisu

Zlomení penisu je údajně jedním z nejváženějších bolestivých zranění. Zlomeniny jsou obvykle výsledkem tupých sexuálních traumat. Každý sice ví, že v údu není žádná kost, ovšem i když nejde přímo o zlomení, ale natržení, je to pořádně bolestivá záležitost. Jde totiž o natržení topořivých těles v důsledku divokých sexuálních hrátek. Oběti zlomenin penisu popisují náhlou náhlou strašlivou bolest, otoky a modřiny. Naštěstí, pokud se léčí rychle (obvykle pomocí chirurgického zákroku), nezůstávají mužům žádné trvalé následky.

2. Derkumova choroba

Adiposis dolorosa, také známá jako Dercumova nemoc nebo Andersova nemoc, je charakterizována mnohočetnými, mastnými, benigními nádory, které rostou na trupu těla. 85% diagnostikovaných případů se vyskytuje u žen - nejčastěji u těch, které trpí obezitou. Bolest z nádorů je tak hrozná, že kvůli ní lidé nejsou schopni žádné práce. I tak jednoduché věci, jako je oblékání nebo sprchování, jsou pro nemocné lidi opravdu bolestivé.

1. Neuralgie trigeminu

Neuralgie je bolest, která vznikne poruchou na systému signalizace bolesti. Obvykle se popisuje jako pocit, že obličej zasáhl blesk. Zasáhnout ale může celé tělo. Bolest vychází z přerušení funkce trigeminálního nervu. Je častější u žen než u mužů a odhaduje se, že alespoň 1 z 20 000 lidí ji zažije. Neuralgii trigeminu neexistuje žádný lék, nicméně může být léky alespoň zmírňována. Epizody mohou trvat jen několik sekund až několik hodin.