Mohou se astronauti na ISS oddávat milostným hrátkám?

Dědictví nebo darování: Co je výhodnější?

Kolik byste měli mít našetřeno, než půjdete do důchodu? Podle ekonomů víc, než tušíte

Co se děje s člověkem po smrti? Vědci zjistili překvapivou věc!

Možné problémy s vysláním ženy do vesmíru začala NASA řešit až před vysláním první Američanky, Sally Rideové, do kosmu. Nabízela se totiž evidentní otázka: jak probíhá ženská menstruace ve vesmíru? Odpověď se pokusil najít server Science Alert.

Před začátkem mise Rideové, která celkem ve vesmíru strávila více než 14 dní, bylo jasné, že si vědci s tímto problémem nevědí rady. Zatímco technici navrhovali, aby spolu s astronautkou do vesmíru na týdenní misi vycestovalo také 100 tamponů, vědci netušili, zda mikrogravitace ve vesmíru menstruaci nějakým způsobem ovlivní.

Lékaři NASA neměli tušení, zda bude menstruace probíhat tak, jak má, či zda by kvůli mikrogravitaci mohlo dojít ke zdravotním komplikacím.

Časem se ukázalo, že menstruace ve vesmíru probíhá velmi podobně jako na Zemi, a astronautky tak žádné problémy nemají. NASA ovšem nyní řeší, že se zatím vždy jednalo o krátkodobé mise. Pokud by se však rozhodla vyslat lidskou posádku například na Mars, bylo by zřejmě třeba na palubě lodi zavést v tomto ohledu určitá opatření.

Bylo by například nutné pozměnit odpadní systém, jelikož moč je běžně ve vesmíru recyklována a měněna na pitnou vodu. Ve vesmíru také nejsou právě nejlepší hygienické podmínky.

Mnoho astronautek se tak uchyluje k orální antikoncepci či jiným opatřením, aby během výcviku a samotné vesmírné mise periodu přeskočily.

Kristin Jacksonová, floridská gynekoložka, uvedla, že vynechání periody pro ženu nepředstavuje žádná zdravotní rizika. Upozornila ale, že dostupné metody nejsou stoprocentní, jelikož každá žena je jiná.

Možný problém by ale mohl představovat vedlejší účinek některých těchto metod, který vede k řídnutí kostí. To je totiž problém, který by se ve vesmíru ještě zhoršil.

Spolu s vysláním prvních žen do vesmíru se také začala řešit otázka možného sexuálního styku mezi astronauty. Ačkoliv Rusové s tím údajně mají bohaté zkušenosti, podle amerických astronautů k ničemu takovému zatím nikdy nedošlo. Dodnes nikdo ani nedokáže říct, jestli by bylo možné v kosmu zplodit dítě.

Na druhou stranu je jasné, že sexuální touha je jedním ze základních lidských pudů a nelze se jej zbavit ani ve vesmíru. Jak proto frustraci řeší lidé ve vesmíru? Masturbací.

Ta však není tak častá, jako tady na Zemi. Není na ní prostor ani vhodné podmínky a v případě mužů je navíc ejakulát nutné odchytávat do kapesníků, aby nepoletoval volně po lodi. I přesto trpí astronauté permanentní sexuální deprivací.