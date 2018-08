Konec plastům v Lidlu, Alberu a H&M? S plasty již chtějí skončit i velké řetězce

Dědictví nebo darování: Co je výhodnější?

Švédská nábytkářská společnost Ikea oznámila, že do dvou let skončí s jednorázovými plastovými výrobky. Společnost již dřív prohlásila, že hodlá používat jenom recyklované plastové materiály. Recyklované plasty jsou většinou méně kvalitnější, nejsou například tak pružný jako běžně vyrobeny plast. Ikea do roce 2020 musí najít alternativu pro brčka, plastové kelímky a další obvyklé plastové materiály.

Příklad švédské Ikey následují i obchodní řetěze jako například Tesco, Kaufland či Lidl. Do konce příštího roku Kaufland a Lidl vyřádí z prodeje plastové výrobky jako brčka, kelímky, talíře a příbory na jedno použití. V obchodech pravděpodobně nenajdete ani vatové tyčinky do uší, které obsahují plast.

Na jaře Lidl oznámil, že do roku 2025 omezí množství plastů ve svých privátních značkách o pětinu. Další populární řetězec Albert přírodní alternativy plastovým produktům teprve hledá, má také v plánu zkrátit používání plastů.

Ekologický může být i módní průmysl, jak tvrdí další švédský řetězec H&M. Před rokem řetězec masové módy představil ekologicky šetrnou kolekci oblečení Conscious. Celá kolekce je ušita z obnovitelných organických materiálů – bavlny či organického hedvábí. Tváří této kolekce se stala populární supermodelka Ruska Natalia Vodianova.

Ministerstvo životního prostředí zahájilo ekologickou kampaň, která upozorňuje na škodlivé vlastnosti plastů. Kampaň, jejíž princip spočívá v uzavření dobrovolných dohod mezi MŽP a společnostmi ochotnými zavázat se ke snížení spotřeby plastů a jednorázového nádobí ve svých provozech, se jmenuje #dostbyloplastu. Do kampaně se zapojily CrossCafe, Dudes & Barbies, Bageterie Boulevard, UGO, Leo Express, České dráhy a Benzina.