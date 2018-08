Zboží zdarma z Amazonu? Tomuhle pánovi denně chodí mraky zásilek, které nechce

Podle americké televizní stanice WDIV 4 přichází neurčitý počet krabic z Amazonu do Millerova domu v Chesterfield Township ve státě Michigan. Každá z krabic má na štítku správně napsané jméno, adresu a telefonní číslo. Obsah krabic však Millera nezajímá.

Internetovému indie magazínu Vice Miller sdělil, že jakmile přišly přicházet zásilky z Amazonu, tak se snažil někomu dovolat, aby zastavil jejich příchod. Dostává hromadu zásilku po dobu čtyř, pěti týdnů a nevypadá to, že by tomu byl někde konec.

Když kontaktoval Amazon, aby zjistil, co se děje, firma mu řekla, že všechno co obdržel je v pořádku, přitom z účtu mu nebyl stržen ani jediný halíř, tak proč by to měl posílat zpátky? Kdyby mu chodili alespoň zajímavé věci jako chytrý telefon nebo nový počítač, ale to co dostane je spíše spousta nevyžádané pošty.

„Otevřel jsem krabici, abych se podíval, co je uvnitř a byl to jen nějaký doplňek na telefon,“ řekl Miller. „Také jsem dostal anténu na počítač nebo tašku s oblečením,“ dále doplnil.

Vypadá to, že i nadále se Amazon nestará o zásilky, i přesto, že Millerův dům je přehlcený kryty na telefony, čístícími hadříky Samsung a hromadou oblečení. Proto se Miller rozhodl zkusit policii. Neustále příchazející příval věcí v něm vzbudil podezření, co příštího by mu mohlo dorazit, aby si třeba někdo neobjednal něco nelegálního na jeho jméno.

Policie také nedokázala přijít na to, co se děje. „Otevřeli krabice a podívali se jestli tam není něco nelegálního,“ řekl Miller WDIV 4. Policista mu při hledání řekl, že nic podezřelého nenalezli.

Čelící tváří v tvář nekončícímu přívalo věcí, které nemají žádné využítí, se Miller rozhodl rozdávat tolik, kolik dokáže. Zbytek vyhazuje. Někteří lidé by mohli být nadšení, že mezi námi je živý Santa rozdávající překvapení z ničeho. Miller je však z toho zoufalý. „Přestaňte je posílat. Nechci ty věci,“ neustále opakuje televizní stanici WDIV 4.